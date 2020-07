Nem változtatnak a jelenlegi kecskeméti csendrendeleten

Próbaidő jelleggel, szeptember 30-ig tarthassanak tovább nyitva – éjfél után is – a szórakozóhelyek Kecskeméten – javasolta az ellenzéki Szövetség egyik képviselője. A városvezető Fidesz–­KDNP-frakció ezt nem támogatta, mondván, a csendrendelettől eltérő nyitvatartást most is kérelmezhetik a szórakozóhelyek, és így is vannak lakossági panaszok.

A helyi csendrendeletet 2012 áprilisában fogadta el a közgyűlés. Lényege, hogy a szórakozóhelyek este éjfélig lehetnek nyitva, azon túl csak a jogi bizottság engedélyével. Eltérő nyitvatartás is kizárólag akkor lehetséges, ha ehhez a környéken lakók többsége hozzájárul, és az üzemeltető ellen egy éven belül nem érkezett panasz. Józsa Bálint, az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselője a múlt heti testületi ülésre egy indítványt nyújtott be. Ebben leírta, a veszélyhelyzet elmúltával sokan most pótolják be az elmaradt baráti találkozókat, de mivel kevés szórakozóhely van, nagy tömegek alakulhatnak ki, ami könnyen járványgócot képezhet. Problémát okoz szerinte az is, hogy akik nem akarnak bemenni az engedéllyel rendelkező kocsmákba, azok megveszik a bulihoz valót, és a főtéren, parkokban isznak, hangosan zenét hallgatnak. – Ez a jelenség, a hajnalig tartó, ellenőrizetlen (ital)fogyasztás sűrűn a rendbontás és a szabályszegések melegágya, a város lakó-pihenő övezeteiben élő, dolgozó emberek, vagy az idősebb korosztály nyugalmát súlyosan zavarja – fogalmazott Józsa Bálint.

Éppen ezért azt javasolta, hogy a város biztosítson hosszabbított nyitvatartást a vendéglátóegységek számára próba jelleggel szeptember 30-ig. Mindezt még azzal is indokolta, hogy így segíthetnék a veszélyhelyzet alatt veszteségeket szenvedett vállalkozókat. A Szövetség képviselője kiegészítésként az ülésen elmondta: fiatal képviselőként „kétszeresen érintett” a témában, sűrűn részt vesz az éjszakai forgatagban, és pontosan látja a feszültségeket. Szerinte a konfliktusos helyzeteket ezekkel a változtatásokkal lehetne csökkenteni. – Bizonyára a jó szándék vezérli, ezt nem is vitatom el, de vannak nyomós ellenérveim – reagált dr. Homoki Tamás alpolgármester. Először az eljárásjogi akadályokkal kezdte: a rendelet módosítására nem alkalmas Józsa Bálint indítványa, mert például nem derül ki belőle, mely típusú vendéglátóegységekre vonatkozna a hosszabbított nyitvatartás, emellett az se világos, teljesen korlátlanná tenné-e bulit, vagy éjjel 2, esetleg hajnali 4 órási zárást vezetne-e be. Tartalmi következetlenségeket is vélt felfedezni az alpolgármester, miszerint az ellenzéki politikus egy feltételezésből indult ki, hogyha a nyitvatartást kitolják, akkor egy időben kevesebben lesznek az adott szórakozóhelyen – pedig ez egyáltalán nem biztos. – Szürreális elképzelés azt hinni, hogyha egyes helyeken az időkorlátokat megszüntetnénk, a garázda tevékenységet folytatók a főtérről oda mennének – vélekedett Homoki Tamás, aki szerint a kérdés most jól szabályozott, és eleve megengedő a rendelet, hiszen el lehet térni az éjféli időponttól, a megszabott feltételek teljesítése esetén, a bizottság pedig jellemzően jóváhagyja a kérelmeket. Mindezen globálisan változtatni az alpolgármester szerint óriási hiba lenne.

– Próbálja meg, biztassa a vendéglátóegységeket az eltérő nyitvatartásra, de gondolom, öngólt nem akar rúgni, hiszen éppen az ön körzetéből kapunk negatív lakossági észrevételeket működő szórakozóhelyekről – mondta Homoki Tamás a Széchenyiváros tavaly megválasztott új képviselőjének. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta: a vendéglátóhelyek részéről egyetlenegy kérelem sincs benn jelenleg a hosszabbított nyitvatartásra vonatkozóan, a lakosság részéről viszont annál több panasz érkezett. Szerinte a vita évek óta folyik, de csak egy kicsit javult a morál a szórakozóhelyekkel kapcsolatban, bár vannak jelei a javulásnak, a Kéttemplom közben például összefogást és odafigyelést tapasztalnak a vendéglátóhelyek részéről.

Józsa Bálint indítványát a testület végül nyolc igen szavazat mellett, két nemmel és kilenc tartózkodással elutasította.