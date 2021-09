Nélkülözhetetlen a szervezet számára az izzadás

A verejtékmirigyek fontos szerepet játszanak a szervezet hőszabályozásában, a bőr hidratálásában.

Az izzadás nagyon fontos, elengedhetetlen élettani folyamat, aminek a legfontosabb szerepe a testhőmérséklet szabályozása – mondta el megkeresésünkre Dr. Szántó Hajnalka kecskeméti bőrgyógyász-allergológus-immunológus főorvos. – Testünkön több millió verejtéket termelő mirigy van, ezeknek a váladéka az izzadság.

Két fő típusa van a verejtékmirigyeknek

A verejtéket termelő mirigyeknek két fő típusát különböztetjük meg. Ezek szerkezetükben, megoszlásukban, szerepükben is eltérőek. Az egyik típusba tartoznak az úgynevezett ekrin mirigyek amelyek a bőr felületére nyílnak. Ezek a mirigyek a tenyereken, illetve a talpakon sűrűbben helyezkednek el. Fontos szerepet játszanak a hőháztartás szabályozásában, valamint a bőr hidratálásában. A másik típusba tartoznak a szőrtüszőkbe nyíló apokrin mirigyek, amelyek hónaljban, nemi részen, emlőbimbón, köldök körül helyezkednek el, működésüket az idegrendszer befolyásolja.

A szakember elmondta, hogy a verejtékmirigyek testszerte megtalálhatóak. Az izzadás érinthet csak bizonyos testrészeket – tenyér, talp, fejbőr, hónalj -, de felléphet akár egész testre kiterjedően. Jelentkezhet természetes módon is, bizonyos körülmények között, például betegség esetén, lázas állapotban, nyári kánikulákban, testedzéskor. Stressz hatására is fokozódik a verejtéktermelés, emellett fűszeres, csípős ételek is előidézhetik az izzadást, csakúgy, mint a hormonváltozás, a terhesség, a menopauza vagy az alkoholos állapot.

Fontos, hogy forduljunk orvoshoz!

– Ha többször is előfordul és nem csak a fent említett körülmények között, hanem nyugodt, stresszmentes állapotban is erősen verejtékezünk, akkor az már kóros. Főleg az éjszakai órákban jelentkező fokozott izzadást fertőzések is okozhatják, de kiválthatja szorongás vagy különböző hormonális, endokrin betegségek. Minden ilyen esetben szakemberhez kell fordulni – hívja fel a figyelmet a bőrgyógyász.

– Sajnos az is előfordul, hogy valaki nem tud izzadni, ezt is kezelni kell és oda kell figyelni rá. Ilyenkor könnyebben válik szárazzá, irritálttá, ekcémássá a bőr. Ilyen esetekben rendkívül fontos a bőr hidratálása, a megfelelő folyadékbevitel, a fizikai terhelés kerülése és lázas állapotban a hűtőfürdő alkalmazása. A háttérben sok folyadékvesztéssel járó hányás, hasmenés, esetleg vese-, mellékvese-, pajzsmirigybetegség, vagy akár idegrendszeri károsodás is állhat, de bizonyos gyógyszerek is okozhatják a csökkent, illetve a fokozott izzadást is – tette hozzá Szántó Hajnalka.

A szakember elmondta:

a fokozott izzadásnak először az okát kell keresni, hogy ez egy természetes-, öröklött folyamat része-e, vagy a hátterében valamiféle egyéb betegség, emocionális vagy gyógyszeres hatás áll.

Fontos, hogy ha már tudjuk mi okozza, próbáljunk ellene tenni, de kifejezett panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

