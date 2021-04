Nappali klub várja májustól az időseket Petőfiszálláson

Májustól fogadja a szépkorú­akat az idősek nappali klubja Petőfiszálláson. A település vezetősége abban bízik, hogy a közösségi élet a helyi idősek mentális egészségének javulását is szolgálja majd.

Hiánypótló jelleggel nyílik meg az idősek nappali klubja a községben. Az új szolgáltatás a Petőfiszállási Szociális Intézmény keretein belül a Szegedi Kistérségi Társulás szakmai irányításával működik májustól – tájékoztatta hírportálunkat Szász János polgármester.

lmondta, következő lépésként szeretnék megnyitni a fogyatékkal élők nappali intézményét, hosszú távon pedig tervezik egy bentlakásos idősotthon építését. Azt is hozzátette, hogy az idősek nappali klubjának kialakítását pályázati támogatásból valósítják meg.

A Magyar Falu Program keretében 8 millió forintot nyertek erre a célra. Ezt az összeget az önkormányzat saját forrásából még 5 millió forinttal egészítette ki. A klubot a volt óvodában alakítják ki, a szakemberek az utolsó simításokat végzik az épületen. Májustól akadálymentesített, a legmodernebb informatikai eszközökkel felszerelt, teakonyhával, pihenőszobával, hatalmas fedett terasszal kibővített klubhelyiség várja az időseket. A járványhelyzet okán csak félgőzzel indulhatnak el a klubfoglalkozások, azaz egyszerre tíz személyt fogadhatnak – sorolta a polgármester.

Kiss Katalin intézmény­vezetőtől megtudtuk, hogy az idősek nappali klubja a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretein belül működik majd, állami normatív támogatásból. A központ hat éve jött létre. Hozzájuk tartozik még a család- és gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a tanyagondnoki szolgálat is. Hangsúlyozta, az idősek nappali klubjának megnyitása előtt felmérték, hogy hányan igényelnék ezt a szolgáltatást. A felmérés azt mutatta, hogy nagyon nagy igény van erre a településen, hiszen sok idős ember él a tanyavilágban magányosan. Őket, ha igénylik, a tanyagondnokok segítségével be is szállítják a klubba, ahol ebédet is biztosítanak számukra.

A klubban szakképzett munkatársak foglalkoznak majd az idősekkel, különféle programokat, tanfolyamokat szerveznek számukra.

Az előzetes felmérés alapján a férfiak egy kártyaklub, míg a hölgyek egy főzőklub megalakítását szorgalmazták. De lesz filmklub is, ahol régi magyar filmeket nézhetnek, illetve szerveznek számukra informatikai képzést is, hogy megtanulhassák az okoseszközök használatát.

Ugyanakkor minden pénteken hitéleti foglalkozás is lesz. Az új klub szépítésébe, a virágültetésbe is bevonják az időseket azért, hogy valóban olyan legyen a környezet, ahol jól érzik magukat – részletezte Kiss Katalin. Mint mondta, abban bíznak, hogy a közösségi élet az idősek mentális egészségének javulását szolgálja majd. Arra is felhívta a figyelmet, hogy igyekeznek segítséget nyújtani azokban a problémákban, amelyeket az idős emberek nem tudnak önállóan megoldani. Így például betegség esetén megszervezik számukra a betegutat. Vagyis időpontot kérnek a különféle szakrendelésekre, illetve a szállítást is megoldják. Arra is ügyelnek, hogy a tanyagondnok vagy az egyik szociális gondozó elkísérje a betegeket a vizsgálatokra, ha kérik.