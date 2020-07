Modern és kibővített konyhában főzhetnek Kisszálláson

Ünnepélyes keretek között avatták fel szerdán a helyi közétkeztetést biztosító önkormányzati konyhát és ebédlőt. Az 1969-ben épült konyhaépület fejlesztése a megyei önkormányzat közreműködésével irányított Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből valósulhatott meg. A község által elnyert támogatás százszázalékos intenzitású volt.

Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a megye valamennyi településén volt, vagy éppen még zajlanak olyan beruházások, amelyekre a TOP-forrásból biztosítottak fedezetet. Mint elhangzott: más pályázatokon is eredményesen szerepel a község, hiszen a Magyar Falu Program révén közel 2 millió forintot költhetnek majd orvosi felszerelésekre.

– Már nagyon vártuk ezt a napot – kezdte beszédét Rozsnyai Attila, Kisszállás polgármestere. A község vezetője hangsúlyozta: a községben élők büszkék a múltjukra, de nyitottak az új dolgokra is. A polgármester úgy vélekedett: a megyei önkormányzattal történő együttműködés eredményeként egy európai színvonalú konyhával és ebédlővel gazdagodott a település. Rozsnyai Attila elmondta: a felújítás során megvalósult a fűtés, a használati melegvíz-rendszer és az elektromos hálózat korszerűsítése, az épület szigetelése és a nyílászárók cseréje. A biztonságos ivóvízellátás érdekében külön bekötővezeték is épült, amely kizárólag a konyhát látja el.

Az ünnepélyes szalagátvágást megelőzően Rozsnyai Attila külön köszönetet mondott a kisszállási székhelyű Gas-Star Bt. elvégzett munkájáért, és a kivitelező cég képviseletében jelen lévő Lengyel Zsoltot felkérte egy emléktábla elhelyezésére. Az épületre és az ott dolgozókra Bolvári János esperesplébános kért áldást. A nemzeti színű szalagot Vedelek Norbert, Rozsnyai Attila és Kispál István, a község korábbi polgármestere közösen vágták át, majd a vendégek megtekinthették a felújított konyhát, ahol már javában készült az aznapi ebéd.

Kétszáz embernek főznek nyáron

Jelenleg kilencen dolgoznak az önkormányzati konyhában, a nyári időszakban mintegy 200 főre főznek. – Napi ötszöri étkezést biztosítunk. Itt készülnek az ételek az idősek otthona, az óvoda, a bölcsőde és az iskola számára is, de vannak vendégétkezőink is – mondta el Miksz Jánosné élelmezésvezető. Mint megtudtuk: a projekt keretében nagyobb eszközöket is vásároltak a konyha számára; például tálcás elektromos sütőt, kettő darab elektromos üzemű ételfőző üstöt és egy billenő serpenyő sütőt is. Az épületet két helyen bővítették: új bejárat, akadálymentes vécé és egy mosogatóhelyiség is létesült, valamint a konyha üzemeltetéséhez szükséges, mintegy száz négyzetméteres épületrészt is építettek. A felújított épület mellett parkolóhelyeket, közöttük akadálymentesítettet is kialakítottak.