Mit ér a csatorna, ha folyton eldugul?

Nem folyik el rendesen a szennyvíz, pedig a település csatornázása befejeződött.

Az áldatlan állapotok miatt több hónapon át levelezgettek a település vezetésével, panaszolta lapunknak a település egyik sorházi lakóközösségét képviselve Mityók Györgyné. A hölgy szerint pocsék munkát végeztek a kivitelezők, remélhetőleg ezt rövidesen sikerül orvosolni, mert annyit sikerült elérniük, hogy a korábbi elutasítás helyett az együttműködés szándékát érzékelték a legutóbbi egyeztetéskor. Hirtenberg János polgármester is reméli, hogy a munkálatok befejezése után hosszú idővel jelzett gondon túlléphetnek.

– Ez itt a szurka-piszka, meg egy kanna víz, szükség esetére – mutatja a nyugdíjas hölgy, miközben a lakás mögötti kis udvaron aknájának tetejét emeli. Odalent nyitott csatorna, amin a szomszédból érkező szenny is átfolyik, ha nem akad el.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Tudom, hogy mikor használja a szomszéd a vécét. Kínunkban röhögünk, a szomszédból, illetve a lakásból érkező szennyvíz itt, az aknában összegyűlik, két-három hetente dugulás alakul ki, visszaduzzad az egész. Ilyenkor szaladunk az első lakáshoz, ő mossa a drága vízzel a rendszert, mi meg kapára-kaszára kapunk, és próbáljuk tovább lökdösni az anyagot – avat be a társasházi közösségépítés szokatlan gyakorlatába. Mint mondja: korábban ezen a hálózaton keresztül egy közös ülepítőbe folyt a szennyvíz, ezt a csatornázás során a kivitelező leválasztotta és az egészet csatlakoztatta az új hálózathoz. Azóta várat magára­ megoldás, amiért a múlt év derekán kezdtek harcolni, ám már korábban is jelezték azt a település első emberének.

– Próbálunk segíteni, a kivitelezővel és vízügyesekkel közös bejárás során egy olyan megoldásban állapodtunk meg, ami a szakemberek javaslata szerint bontás nélkül kínál megoldást. De azt sem lehet figyelmen ­kívül hagyni, hogy a 40 éves hálózat cseréje nem volt része a beruházásnak. Ráadásul a probléma nem érinti valamennyi lakást, de ezen a körülményen is túllépünk a zárt rendszer érdekében. Viszont arról sem szabad elfeledkezni, hogy az érintett ingatlanokra az évtizedek során melléképületek kerültek, ezek sem könnyítik meg a helyzet megoldását – fogalmazott Hirtenberg János polgármester a jelenlegi helyzetről. Hozzátette: az időjárástól függ a munkák kezdete, erre legkésőbb, március­ elején sort kerítenek.

A Május 1. utca lakói abban is reménykedtek, hogy a csatornázásra befizetett pénzük egy részét visszakapják. Kalkulációjuk szerint a közel 200 ezer forint akár háromnegyede is visszajár, hiszen náluk a rendszer kiépítése 120 méter utcai vezeték lefektetését ­jelentette. A társulás elnöki tisztét is betöltő polgármester ennek kapcsán hangsúlyozta: a kétfordulós beruházás során az időközben megnövelt állami hozzájárulás tette lehetővé, hogy a bekötéseket is a közös kasszából fizessék, ez ingatlanonként mintegy 40-45 ezer forintos tétel volt. Így a pályázatban vállalt rákötési százalékot is teljesíteni tudták. A társulás elszámolása megkezdődött, a lakástakarékos konstrukcióból megmaradó pénzt viszont nem kaphatják vissza a befizetők, az a település működtetésére, fejlesztésére lehet felhasználni, hűtötte le ­ezeket a reményeket Hirtenberg ­János.