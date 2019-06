Miniszteri elismerést kapott a Feketeerdői iskola két tanára

A Feketeerdői Általános Iskola tanévzáróján két tanárt is nagy meglepetés ért. Nagyné Lelkes Anikó és Illés Tibor miniszteri elismerő oklevelet vehetett át az iskola igazgatójától, Rindt Kiss Sándortól.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerő oklevelét kiemelkedő és példaértékű pedagógusi munkájával érdemelte ki az iskola két tanára. A díjról egyikük sem tudott, így meghatódva és meglepődve hallgatták az igazgató szavait.

Nagyné Lelkes Anikó matematika-tanárnő 1985 óta van a pedagóguspályán. Baranya megyei lévén Orfűn kezdett el tanítani, majd miután férjhez ment, 1988-ban Kecskemétre költözött, és az évek alatt több helyi és környékbeli iskolában oktatta a matematikát. Nyárlőrincen kezdett, majd két gyermeke születése után a kecskeméti Vörösmarty iskolában és a II. Rákócziban is tanított, végül 2015 óta a helvéciai Feketeerdői iskola tanári csapatát erősíti.

– Családi indíttatás vezetett a pedagógusi pályára. Édesanyám szintén matematika-tanárnő volt. Nagyon szeretem a szakmám, a matematikát. Nem könnyű ezt a tantárgyat tanítani. A célom mindig az, hogy megszerettessem a diákokkal, elfogadtassam a matematika fontosságát. Több iskolában is megfordultam az elmúlt három évtizedben. Szeretek kis iskolában tanítani, mint amilyen a Feketeerdői is, más kihívások elé állít. Most ballagott el az osztályom. Különösen szeretem a 7-8. évfolyamot, ez a korosztály az én világom. Jól kijövök velük – mesélte a tanárnő.

Az iskolai munkája mellett Nagyné Lelkes Anikó tagja a Kutatótanárok Országos Szövetségének és a kecskeméti Matematikában Tehetséges Gyermekek Alapítványának. Mindkét tagsága szakmailag sokat hozzátesz a mindennapi munkájához. Míg az országos szövetségnél elsősorban előadásokat hallgat meg, új tanulási módokat sajátít el, addig az alapítványnál tehetséges diákoknak segít még jobban elmélyedni a matematika világában.

A helvéciai iskolában is több versenysikert könyvelhetett már el a tanárnő az elmúlt négy évben. Diákjai eredményesen szerepelnek városi, területi versenyeken. Legjobb eredmény idén a Kenguru országos versenyen született, megyei 8. helyezés. Ezeken túl a kis iskolák közötti matekversenyeket mindig megnyerik.

– A legbüszkébb arra vagyok, hogy a gyerekekkel sikerül megszerettetnem a matematikát, engem pedig elfogadnak, tisztelnek és szeretnek – mondta végül.

Illés Tibor testnevelő tanár azon kevesek közé tartozik, aki egyetlen munkahelyen dolgozott eddig. 1996-ban kezdett el tanítani a helvéciai Feketeerdői Általános Iskolában.

– Második otthonra találtam a Feketeerdői iskolában. Jól érzem magam, kiváló kollégáim vannak. Természetesen volt, amikor nehézségekkel is szembe kellett néznem, de a kihívások csak tovább erősítettek – árulta el Illés Tibor. – A pályám kezdetén egyedüli testnevelő tanár voltam az iskolában, a mindennapos testnevelésórák bevezetése óta lett egy társam, Kisházi Ákos, aki nagyszerű kolléga. Mindig törekedtem arra, hogyan lehetne újítani, színesíteni a testnevelésórákat. A mai gyerekeket minden eddiginél nehezebb rávenni a mozgásra, kimozdítani őket a számítógépek, mobiltelefonok elől. Új célokkal, kihívásokkal azonban nálam működik – tette hozzá.

– Nagyon szeretem a szakmám, boldog vagyok, hogy a diákok mellett már a felnőtteket is rá tudom venni a rendszeres mozgásra. A testnevelés mellett az osztályfőnöki feladatok is sokat jelentenek a számomra. Boldogan vállalom el, ha felkérnek osztályfőnöknek a felső évfolyamon. Pályakezdőként erre nem volt lehetőségem, ma pedig már el sem tudnám képzelni osztályfőnökség nélkül – mondhatni – gazdátlan lennék. Így kerek a munkám. Ebben a tanévben hetedikes osztályom volt. Péntekenként gyakran tartunk klubdélutánokat, ahol még jobban összekovácsolódik a csapat. Beszélgetünk, játszunk, önismeretre sarkallom őket – részletezte Illés Tibor, aki Ballószögről jár át mindennap dolgozni.

Nem csak a diákokat mozgatják meg

Illés Tibor és Kisházi Ákos 2012-ben álmodta meg a Feketeerdői túrákat. Minden évben több sportos programra hívják a helyieket, egyre nagyobb sikerrel. Van téli gyalogos túra, éjszakai gyalogos túra a település határában, valamint kerékpáros és várlátogató túra. Legutóbb 116-an mentek el busszal a magyarországi Salgó várába, ahonnan átsétáltak a szlovákiai Somoskő várához.