Meggyógyult az első kalocsai koronavírusos beteg

Csak negatív tesztek után hagyhatta el a házi karantént.

A 40 év körüli kalocsai férfi március legvégén adott interjújában árulta el, hogy a második tesztje pozitív lett, ezután hatóságilag elrendelt házi karanténba került, feleségével és két gyermekével. Saját bevallása szerint már hetek óta otthon tartózkodott, mielőtt megállapították volna nála a koronavírus jelenlétét, ugyanis arcüreggyulladással küzdött – írtuk akkor. Utóbbi betegsége kifejezetten makacsnak bizonyult és egy idő után erős köhögés társult hozzá, ezután került sor a tesztelésére.

A város első – és a hivatalosan közölt adatok szerint idáig egyetlen – fertőzöttje elmondta: fogalma sincs hogyan kaphatta el a vírust, mivel hetekig csak a családjával találkozott személyesen, de a párja és a két fia is végig tünetmentes maradt. A neve elhallgatását kérő helyi vállalkozó tünetei nem voltak olyan súlyosak, hogy kórházi ellátást vagy lélegeztető gépet igényelt volna, ezért otthon lábadozott. A hatóságilag elrendelt házi karantént csak azután oldották fel, hogy zsinórban három negatív tesztet produkált; most már ő és családja is szabadon mozoghat.

Kalocsán jelentősen, öt nap alatt tíz fővel csökkent a hatóságilag elrendelt házi karanténban tartózkodók száma. A dr. Filvig Géza polgármester közösségi oldalán rendszeresen megosztott adatok szerint április 15-én még 29-en voltak, e cikk írásának idején, április 20-án pedig „már csak” 19-en.

