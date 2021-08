Letarolta Tompát a vasárnap késő délutáni vihar

Vasárnap kétszer is lecsapott a vihar a településre. A kora délutáni órákban az alig negyedórás zivatarban egy rendőrautó is összetört, mert faág szakadt rá. De, ami néhány órával később következett, arra sokan nem gondoltak volna. A késő délutáni órákban egy dél-nyugat felől érkező zivatarlánc valósággal letarolta a fél települést, hatalmas károk keletkeztek, jelenleg is a város nagy részén szünetel az áramszolgáltatás a leszakadt vezetékek miatt.

A tomboló vihar a legnagyobb pusztítást az Attila, a Május 1, a Zrinyi és a Táncsics utcában végezte, több tucat ház tetejét bontotta meg az orkán erejű szél, rengeteg fenyőfát döntött ki tövestől vagy tört ketté. Sok helyen a házakra, az utcai légvezetékekre dőltek a fák. Rengeteg villanyoszlop kidőlt, vagy megdőlt, kábelek és magasfeszültségű vezetékek szakadtak le, ezért a város nagy részén szünetel az áramszolgáltatás. A buszállomásnál is jókora faágak szakadtak le, a bölcsőde előtti szolgálati lakások előtt is hatalmas fatörzs dőlt a kapubejáróba és a járdára, a piactér körül is fákat döntött ki a viharos szél. A helyi sportpályán focimeccs volt, amikor feltámadt a szél és dörögni villámlani kezdett, ezért félbeszakították az edzőmérkőzést. A játékosok bementek az öltözőbe, a szurkolók a fedett nézőtéren maradtak, amikor az épület mellett egy hatalmas akácfát tört ketté a szél és döntötte rá a pálya szélén lévő kapukra – számolt be Friebert László a Tompai Sportegyesület elnöke. A kiskunhalasi tűzoltók dolgoznak a károk felszámolásán, de a település lakói is egyként mozdultak meg és igyekeznek segíteni a bajbajutottakon. Sok megrongálódott háztetőt azonnal el kezdtek kijavítani, cserepeket pakolnak sok helyen. Véh László polgármesterrel az egyik kárhelyen találkoztunk egyelőre azonban sok konkrétummal nem tudott szolgálni, folyamatosan csörög a telefonja, egyik helyről rohan a másikra. A károkat igyekeznek felszámolni, minden helyre eljutni, ahol segítségre van szükség. Későbbre összesítik majd a károkat – tudtuk meg. Időközben az áramszolgáltató munkatársai is megkezdték a sérült vezetékek helyre állítását a településen.