Közel huszonöt család kap rendszeresen friss élelmiszert Solton

A Solti Alapszolgáltatási Központ munkatársai heti három napon osztanak friss élelmiszereket a gondozásban lévőknek. A két éve tartó programban jelenleg közel 25 család kap rendszeres támogatást.

A támogatottak fele nagycsalád, a másik fele idős, egyedülálló személy. Az elmúlt évben 16 526 kilogramm élelmiszert osztottak ki, 14 millió forint értékben. Ez személyenként 96 ezer forint támogatást jelentett. – Az elmúlt időszak tapasztalatai nagyon kedvezőek számunkra – mondta Türmerné Szeremi Ilona intézményvezető. Hétfőn, szerdán, csütörtökön hozza el a gépkocsink egy üzletből az árut, amely összetételében és mennyiségében is mindig más. Egyik részét intézményünkben osztjuk ki a családoknak, a másik részét a gondozónők viszik ki a házi gondozásban lévő nyugdíjasoknak.

A Solti Alapszolgáltatási Központ az Élelmiszerbank Egyesület pályázatát megnyerve kapott arra lehetőséget, hogy egy közeli bevásárlóközpont kereskedelmi forgalomba már nem kerülő, de fogyasztásra még alkalmas élelmiszereit továbbítsa a rászoruló családoknak. Ezekben megtalálhatók a látványpékség előző este, zárás után megmaradt, a polcokról összegyűjtött termékei, valamint az előző napról megmaradt, az elszállítás napján lejáró csomagolt és csomagolatlan pékáruk, zöldségek, gyümölcsök.

Balogh Erika, Müllerné Lakatos Erika és Serfőző Ágnes családgondozók koordinálják az élelmiszerosztást. Az aktuálisan megkapott szállítmányból állítják össze a napi csomagot, amely fejenként legfeljebb öt kilogramm lehet. Előfordul, hogy ötletet is adnak, hogy mit is lehet főzni az aznapi alapanyagokból. Elmondták, van olyan család, ahol kilencen élnek együtt, de olyan is van, aki egyedül, jövedelem nélkül él, és ez az élelmiszercsomag jelenti számára az egyetlen biztos pontot a megélhetésben. A családok hálásak a rendszeres adományokért, mivel a kapott élelmiszerrel csökkennek a kiadásaik, és alkalmanként olyan termékekhez is hozzájutnak, amelyre biztosan nem futná a saját költségvetésükből. – Az Élelmiszerbank Egyesület a napokban hosszabbította meg intézményünkkel a megállapodást a további élelmiszer-ellátásra, így ez a lehetőség a jövőben is ügyfeleink rendelkezésére áll majd – újságolta örömmel Türmerné Szeremi Ilona.