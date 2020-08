Köszöntötték az anyatejes babákat Ballószögön

A ballószögi sportpálya színpada adott otthont csütörtökön az Anyatejes világnap alkalmából rendezett ünnepségnek.

Szép számmal érkeztek babakocsival és hordozóval az anyukák, akiket elsőként Somogyi Lajos polgármester üdvözölt. A műsor keretében Petromán Tünde és Oroszi Henriett védőnők külön köszöntötték azt a huszonkettő babát, akiket édesanyjuk legalább hat hónapig anyatejjel táplált. Ajándékba egy-egy levendulát és emléklapot vehettek át.

A műsor folytatásában több előadás is elhangzott a gyermekneveléssel kapcsolatban. Butkáné Kis Regina hordozási tanácsadó kezdett, aki a babahordozás előnyeiről szólt, a speciális játékbaba segítségével be is mutatta a hordozás technikáját. Hojszáné Kothencz Viktória a mesék világába kalauzolta el a résztvevőket, a mesés bábokat rejtő kötényével azonnal magával ragadta a kicsik figyelmét. Szabóné Kis Éva szoptatási tanácsadó, szülő-gyermek konzulens az evészavarokról, míg Sebestyén Tünde helyi családsegítő a testvéri kapcsolatokról tartott előadást.

A program végén Somogyi Lajos polgármester két jó hírt is megosztott az anyukákkal. Az önkormányzat jelentős támogatást nyert bölcsőde építésére, mely az iskola szomszédságában épül fel, várhatóan jövő szeptemberre. Ezekben a napokban adják át a munkaterületet. A másik jó hír pedig az volt, hogy a község megkapta az engedélyt a szüreti napok megtartására, melyet szeptember 11–13. között rendeznek meg. A napközbeni szabadtéri programoknál nincs létszám-korlátozás, az esti zenés műsoroknál azonban maximum ötszáz főt engedhetnek majd be a sportpálya területére.