Klímaváltozásról szóló előadással készül a megyei könyvtár

A klímaváltozásról szóló izgalmas, tudásalapú előadással kedveskedik az érdeklődőknek a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár.

Dr. Vasárus Gábor geográfus előadásának címe: Miért sikertelen a klímaváltozás elleni harc? A program része a „Nem középiskolás fokon…” rendezvénysorozatnak.

Dr. Vasárus Gábor geográfus, a KRTK Regionális Kutatások Intézetének munkatársa arra hívja fel a figyelmet, hogy a kérdés valójában nem az, mit tehetünk a klímaváltozás ellen, hanem sokkal inkább az, hogy mit ne tegyünk. Rávilágított, miért nem érdemes a döntéshozókra várni a rendszerszintű megoldásokért, és mit jelent valójában az egyéni felelősségvállalás az éghajlatváltozás vonatkozásában.

A programajánlóban olvasható: a klímaváltozás megállításáért folytatott küzdelem irodalmi hasonlattal élve, olyan, mint Don Quijoteként harcolni a szélmalmok ellen: teljesen értelmetlen. Bármit is teszünk, a Föld klímája, ahogy eddig, úgy ezt követően is változni fog. Azonban ez a változás optimális esetben jól behatárolható keretek közt mozog. Mint egy golyó a félkörívű mederben, gurul jobbra is, balra is, de közben mindvégig az egyensúlyi tartományon belül marad. Ha viszont túl nagyot löknek rajta és közben az ellensúlyokat is kiiktatják a rendszerből, akkor az ingadozási medréből kibillenve gyorsan megindul a lejtőn, ami összeomlásszerű változásokat fog generálni. Ezért pedig valójában mindannyian felelősek vagyunk.

A jó hír viszont az, hogy ezt elkerülendő, bármikor változtathatunk az életmódunkon. A probléma viszont pont abban rejlik, hogy bár mindenki szeretne változtatni, tenni már sokkal kevesebben akarnak és hajlandóak érte. Holott, ahogy Dr. Vasárus Gábor előadásában is elhangzott, a világ nem a véleményünktől, hanem a példánktól fog megváltozni.

A geográfus végigkalauzolja a nézőket azokon a folyamatokon és okokon, amik a klímaváltozás felgyorsulásához vezetnek, amelyekből látszik, hogy a környezetszennyezéshez vezető út is olykor jó szándékkal van kikövezve.

Arra, hogy miért nem reális a filmekben látott apokaliptikus világvége képe, és hogy a tudósok helyett miért az átlagpolgárok lehetnek a valódi hősök a klímaváltozás felgyorsulása elleni küzdelemben, mindenki megkaphatja a választ, ha megtekinti az előadást, mely április 15-én 17 órától érhető el ezen a linken.