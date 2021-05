Kilencvenévesen is aktívan munkálkodik Erzsike néni

Kilencvenedik születés­napját ünnepelte a napokban Mercz Vincéné Erzsike néni, Szalkszentmárton település díszpolgára. A szépkorú hölgynek Káposztás Tibor polgármester kívánt hosszú életet és sok erőt, egészséget.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal kreativitással akarja átírni a jogrendszert

Mercz Vincéné Erzsike néni Szabadszálláson született, itt végezte el az elemi iskolát, a polgárit pedig Fülöpszálláson. A kiváló tanulmányi eredményeket felmutató leányka bátyja egyetértő segítségével választotta a pedagógusi hivatást. A szakma fortélyait Budapesten sajátította el, először Hartán, majd Kissolton tanította betűvetésre a gyermekeket. Férjével, Mercz Vincével szülővárosában ismerkedett össze.

– Szerelem volt első látásra, nem volt kétséges egyikünk számára sem, hogy egybe kelünk. Az élet, vagyis az akkori politikai elvárások majdnem keresztülhúzták a számításainkat. A szabadszállási laktanyában szolgáló jövendőbelimet felettesei választás elé állították. Ha nem szakít a kulák származású család leányával, el kell köszönnie a katonai hivatástól. Nagy örömömre Vince engem választott. A házasságkötés után hadnagyi rangját ugyan megtarthatta, de az egyenruhát le kellett vetnie. Néhány évvel később tanácselnöknek nevezték ki Szalkszentmártonba, ahová jó feleség lévén és is követtem – emlékezett vissza Erzsike néni.

A fiatal házaspár annyira megszerette a települést, hogy itt telepedett le, és vált aktív tagjává a helyi közösségnek. Két gyermekük született, egy lány és egy fiú.

– Nagyon szerettem a hivatásomat, sok-sok gyermekkel kedveltettem meg az írás, az olvasás, a számolás tudományát. Később napközis nevelőként és munkaközösség-vezetőként tevékenykedtem. Kezem alatt tanulták meg a szakmát a fiatal kollégák, tudásomat járási szinten is megosztottam. A napi munkám mellett könyvtárosi feladatokat is vállaltam. A főként mezőgazdaságból élő lakosok örömmel jártak a könyvtárba. Az állomány folyamatosan gyarapodott, mely részben a helyi termelőszövetkezetnek volt köszönhető. Tanítói végzettségem mellé a könyvtárosi oklevelet is megszereztem. Az intézmény az 1980-as évek elején került méltó környezetbe. A művelődési házzal közös épületben bőven volt hely a könyvek elhelyezésére és az olvasók igényeinek kielégítésre – mesélte Mercz Vincéné.

Erzsike néni sokat tett azért, hogy a könyvtárlátogatók minőségi irodalomhoz jussanak, gyakran szervezett író-olvasó találkozókat is. Főállású tanítóként képviselte kollégái érdekeit a Pedagógusok Járási Szakszervezetében, mindemellett több társadalmi beosztást is elvállalt.

– Hosszú évtizedekig tagja voltam a nőklubnak, a helyi választási bizottságnak, a nyugdíjasklubnak, a KÖSZI Egyesületnek. Néhány évvel ezelőtt mondtam le a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet intézőbizottságában betöltött tisztemről. Aktívan és örömmel vettem részt a férjem által elnökként vezetett Petőfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre mindennapi munkájában, programjaiban. Jelenleg is tagja vagyok mind a baráti körnek, mind az Országos Petőfi Sándor Társaságnak. Férjemet három évvel ezelőtt veszítettük el. Kilencvenévesen is résztvevője vagyok a helyi rendezvényeknek. A megszaporodott szabadidőmet pedig megpróbálom hasznosan eltölteni. Olvasok, kertészkedem, és a konyhában is gyakran megfordulok, hiszen tennivaló mindig akad bőven – fogalmazott Mercz Vincéné.