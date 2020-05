Kevesebbet vállal a kalocsai kutyamenhely

Nem az eddigi feladatkör elvégzésével folytatja a munkát a kalocsai kutyamenhelyen működő Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány, amely közösségi oldalán jelentette be a határozatlan ideig tartó szünetet.

A szüneteltetés persze nem a gondozott állatok szélnek eresztését, vagy az örökbeadások felfüggesztését jelenti, csupán azt, hogy nem fogadnak be további ebeket „az önkormányzattal való tárgyalások befejezéséig”, írták. A szervezet már korábban is szorgalmazta a régióban lévő települések és Kalocsa vezetőinél, hogy közösen dolgozzák át az ebrendészeti feladatok elvégzését. A város álláspontja szerint szintén szükségessé vált a szóbeli megállapodások hivatalossá tétele, de hangsúlyozták: a kötelező feladataikat eddig is ellátták, és ezután is el fogják.

A hagyományos értelemben vett munkájuk szüneteltetését nem egyik napról a másikra és nem előzetes intézkedések nélkül vezette be az alapítvány, hiszen „még múlt év novemberében elkezdték a menhelyi létszámot csökkenteni”, áll a közleményben. Ezt a folyamatot befejezettnek tekintik azzal, hogy az ebek „nagy részét gazdásították”, vagy ideiglenes befogadónál helyezték el. Ez az örökbefogadóknak csak annyi változást jelent, hogy nem lehet bármikor kilátogatni a menhelyre, vagy „egyeztetés nélkül”, azonnal elindítani a befogadási eljárást (féléves kor felett csak ivartalanított és a megfelelő oltásokon, féregtelenítésen átesett állatot lehet elvinni). Az alapítvány közölte: a nagyszabású „gazdásítás” után is maradtak még befogadható kutyák, de ez ügyben először a Facebook-oldalukon keresztül üzenve lehet információhoz jutni.

A menhely cáfolta azokat a pletykákat, hogy bezártak volna. Tisztázták: a még bent lévő kutyákat ugyanúgy, mint eddig, ellátják, köszönhetően „az elmúlt hetek adományainak”. Leszögezték: hívásokat csak korlátozottan fogadnak, de mindenképpen tartanak ügyeletet, hiszen a kölyköket és a sérült ebeket továbbra is átveszik vagy begyűjtik, sőt fenntartják a szaporulat-megelőzési programot, amelyben anyagilag támogatják kalocsai és régióbeli gazdás kutyák ivartalanítását. Utóbbival jelentősen csökkenteni tudják a nem kívánt almok számát, így hosszú távon jóval kevesebb sorsára hagyott kölyökért kell kivonulniuk.

Békési Marianna, az alapítvány kuratóriumának elnöke kérdésünkre elmondta: az ebrendészeti feladatok jövőbeli ellátására vonatkozóan megfogalmaztak egy hárompontos ajánlást, amit levélben eljuttattak az önkormányzatnak. A városvezetőkkel abban maradtak, hogy május 15-ig igyekeznek közelíteni egymáshoz az álláspontokat, és ezt követően fogják tájékoztatni a nyilvánosságot a tárgyalások fejleményeiről.

Dr. Filvig Géza polgármester megkeresésünkre elmondta: az önkormányzat és az alapítvány között nincs közvetlen kapcsolat, hiszen a szervezet a Kalocsa Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. kezelésében lévő területen működteti a menhelyet. A városi tulajdonú telepre szállított kóbor állatok befogását is az önkormányzati cég végzi saját eszközökkel, hangsúlyozta. A városvezető elárulta: az alapítvány kérte két menhelyi gondozó felvételét, amire most nem sok esélyt lát, de belátja, hogy a munkájuk fontos, ezért felkérte a lehetőségek kivizsgálására a Vagyonhasznosítási cég vezetőjét, Jéri Tamást.