Két Bács-Kiskun megyei fürdő is dobogós helyen végzett

Ezen a nyáron már negyedik alkalommal versengtek a hazai fürdők egymással. Az Év Fürdője közönségszavazáson 2018-ban is három kategóriában kerestek győztest. Idén bravúrral végződött a legnagyobbak csatája, de Bács-Kiskun megye is büszke lehet a fürdőire, két dobogós is van közöttük.

Az Év Fürdője a magyarországi fürdők legnagyobb megmérettetése. A közönségszavazásban 2018. június 1. és augusztus. 31 között, három kategóriában, közel 200 fürdő versenyzett. A szavazást a termalfurdo.hu szervezte a Magyar Fürdőszövetség szakmai támogatásával. Rekordszámú, közel 170 ezer szavazó voksolt, a versenyben összesen 176 ezer szavazat érkezett. A dobogón végeztek a megyei fürdők Tizenkét Bács-Kiskun megyei fürdő mérkőzött meg a versenyben. Közülük a kiskunmajsai Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő Az Év Feltörekvő Fürdője 2018 kategóriában, hármat javítva tavalyi eredményén, igazi bravúrral lett 3., A Helyiek Kedvenc Fürdője 2018 kategóriában a tiszakécskei Kerekdombi Termálfürdő pedig szoros versenyben küzdötte fel magát a dobogóra, egyet javítva múlt évi helyezésén. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Az Év Fürdője 2018 verseny győztesei Az Év Fürdője 2018-ban a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő lett, amely 2016-ban, Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában már behúzta az első helyet. A fürdő népszerűségét leginkább családbarát jellegének, valamint a folyamatos, környezettudatos és vendégbarát fejlesztéseinek köszönheti. 2017. év végére a fürdő új épületszárnnyal gazdagodott. A mórahalmi fürdőben négyféle gyógyvíz, nyáron 21, télen 16 medence, óriási szaunaparkjában 14 kabin várja a vendégeket. Nyáron 15 000 m2-es parkosított zöldfelületén igazi mediterrán a hangulat. A fürdő része egy sajátosan gyermekek számára tervezett, több mint 3000 m2-es fedett élményfürdő is. A gyógyfürdőben számos gyógyászati szolgáltatás is elérhető. Az Év Feltörekvő Fürdője 2018-ban az Orosháza – Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő lett. A Békés megyei fürdőkomplexum sikerét ugyancsak a sokoldalúságának köszönheti: Gyopárosfürdő egyszerre strand, élményfürdő, gyógyfürdő, sportközpont és szabadvízi programokat kínáló természeti érték. 19 medence, 2 csúszda áll a fürdőzők rendelkezésére, akik szaunaparkjának 10 kabinjában is lazíthatnak. Gyopárosfürdő 2016-ban hivatalosan is megkapta a gyógyhely minősítést. A Helyiek Kedvenc Fürdője címet a Tiszavasvári Strandfürdő szerezte meg. A szezonálisan nyitva tartó fürdő 7 medencéje között termál-, úszó-, gyermek-, hullám-, és tanmedence is található, de a strandon egy 100 méteres óriáscsúszda is kanyarog. A termálmedence gyógyvize mozgásszervi és reumatikus betegségek kezelésére ajánlott. A szavazás országos eredményei itt láthatóak, az összes megyei rangsor pedig ide kattintva tekinthető meg. Nyitóképünkön a kiskunmajsai Jonathermál

Gyógy- és Élményfürdő látható.