Katona Szonja hozza helyre a zöldre festett Fájdalmas Szűzanya-szobrot

Gondos kezek közé került a jánoshalmi Szent Anna-­templom Fájdalmas Szűzanya-szobra, amit a múlt héten fújtak be zöld festékkel. A közel százéves szobor megrongálásával egy 47 éves helybeli férfit gyanúsít a rendőrség.

A szobrot a borotai származású Balástyán élő Katona Szonja faszobrász restaurálja, véleménye szerint az alkotás helyrehozható, a hívek hamarosan egy teljesen megújult szobrot fognak visszakapni.

A Fájdalmas Szűzanyát a karjaiban Jézussal ábrázoló faszobor az 1920-as éve elején került János­halmára, Bányai Gábor országgyűlési képviselő dédszüleinek a közreműködésével. A talapzatával és a fényhíddal együtt a Szent Anna-­templom előterébe állították fel, azóta is ott állt.

A szobrot múlt héten rongálta meg egy helybeli férfi, akit a rendőrök néhány órán belül elfogtak. A gyanúsított zöld festékkel fújta be a szobrot, a nyomozóknak elismerte a tettét, magyarázatot azonban egyelőre nem adott rá. A jánoshalmiakat nagyon felháborította az eset. A szobrot azóta elszállították Balástyára, ahol a borotai származású Katona Szonja faszobrász, restaurátor műhelyében fogják helyrehozni. A Pieta-szoborról, ha lassan is, de lekerül a zöld festék.

– A rongálás elsősorban a Mária arcát érintette, gyakorlatilag egy zöld színű fújós festékkel csúfították el. A helyszínen levettük a szobrot a helyéről, hogy napfényben is lássuk, ekkor derült ki, hogy a közel százéves faszobor a rongálástól függetlenül is restaurálásra szorul – magyarázta Katona Szonja. A szakember szerint rengeteg kisebb repedés keletkezett a kiszáradt faszobron az évtizedekkel ezelőtti legutóbbi restaurálás óta. A ráfújt zöld festékanyag nemcsak Mária arcát érintette, hanem ruházatát és a Jézust ábrázoló szobor kisebb felületét is. Speciális oldóanyaggal kezdte meg a szennyező zöld festék eltávolítását, amely azonban több helyen beszivárgott a kisebb repedésekbe is, ahonnan nem lehet majd maradéktalanul eltávolítani. Ennek ellenére a szakember úgy véli, hogy helyrehozható a szobor, amely egy teljes restauráláson esik majd át. Pótolják a hiányzó részeket, így például a végtagokról hiányzó ujjvégeket, vagy a Máriát ábrázoló faszobor egyik lábfejét is visszaerősítik a helyére.

– Szerencsére, ha lehet így fogalmazni, az évtizedek alatt a szobron megmaradó kéz- és ujjlenyomatok miatt keletkezett zsiradék és pára közé rakódó por egyfajta védőréteget alkotott a szobor felületén, így a ráfújt zöld festék nem tudott megfelelően rátapadni. Valamint a rongálástól eltelt néhány nap alatt a festék nem tudott túlságosan kiszáradni, így könnyen oldható – magyarázta a részleteket Katona Szonja, aki elmondta azt is, hogy a szobrot speciális anti­kolt eljárással újra festik, majd kap egy matt lakkozott felületet, ügyelve arra, hogy a régi árnyalatokat megőrizzék. Abban bízik, hogy legkésőbb egy hónap múlva a jánoshalmi hívek egy teljesen megújult, de a régi fényében pompázó szobrot kapnak majd vissza.

Láncfűrésszel szobrászkodik

Katona Szonja rönkszobrász hosszabb ideje foglalkozik fával. Régi ágyakba faragott különböző domborművek faragásával kezdte. Négy éve rönkszobrászkodik, látványfarag, ideje és művészete nagy részét az tölti ki, hogy láncfűrésszel és különböző gépekkel szobrokat farag farönkből. Többek között részben az ő keze munkáját is dicsérte a farönkökből faragott betlehem, amely tavaly a bajai Tóth Kálmán teret díszítette az adventi vásárban. A szobrokat Katona Szonja és Erdélyi István faragta ki, néhány óra alatt, láncfűrésszel. De ha ez nem lenne elég az alkotótevékenységekből, ráadásnak még airbrush festő is.