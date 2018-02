Jöhet a helyi védjegy

A társadalmi szerepvállalás és jövőnk tudatos alakítása jegyében új kezdeményezést indít útjára a Félegyházi Méhész Klub, melynek tagjai szeretnék a segítségüket felajánlani a helyi oktatási intézményeknek.

Az európai mézes reggeli programban már az elmúlt évben is több előadást tartottak a félegyházi kisiskolásoknak, sőt meg is vendégelték őket finom mézes falatokkal. Ezeket az előadásokat idén is folytatni szeretnék. A méhészegyesület minden félegyházi általános iskolának egy mézes ajándékcsomagot ad át a napokban, hogy ezzel is segítsék az influenzás időszak átvészelését – tájékoztatta lapunkat Huszka Zsolt, a méhészklub vezetője.

– Mi, méhészek a természettel, az élővilággal szoros kapcsolatban, nagy odafigyeléssel végezzük tevékenységünket. Sok tapasztalattal rendelkezünk a természet törvényszerűségeivel kapcsolatban és annak sérülékenységét is nap mint nap tapasztaljuk. Ezen ismereteinket is szívesen megosztjuk a tanulókkal és tanáraikkal – tette hozzá a klubvezető.

– Kezdeményezésünk másik fontos célja, hogy helyi szinten is felhívjuk a figyelmet arra, milyen fontos gazdasági, környezetvédelmi szerepe van a tudatos vásárlásra, fogyasztásra és az egészséges életmódra való nevelésnek. A helyben előállított termékek tudatos vásárlásával, fogyasztásával növelhetjük közösségünk erejét, városunk lakosságmegtartó képességét, segíthetjük a gazdálkodók megélhetését. Ennek tudatában tervezzük újra életre hívni a Félegyházi Védjegyet. Szeretnénk, hogy Félegyházán is megvalósuljon a helyi termékek jelölésének bevezetése – hangsúlyozta Huszka Zsolt.