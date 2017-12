Ismert közéleti szereplőktől kértünk évértékelést 2017-ről

Meghatározó, nagy kihívásokkal teli év volt. Amikor 18 éves lett Tóbiás, akinek költését bárki nyomon követhette. Egyebek mellett így értékelik a távozó esztendőt bajai közszereplők, akik a maguk szemszögéből tekintettek vissza kérésünkre 2017-re.

Ügyfélként, diákként, szülőként, betegként vagy éppen a természetet kedvelő, annak értékeire figyelő emberként érdemes, illetve érdekes megismerni a személyes elemeket, élményeket is felvillantó értékeléséket. Ön milyen évtől búcsúzik? Mit hozott, miről emlékezetes önnek 2017? – kérdeztük tőlük.

Dr. Szenoradszki Endre, a bajai járási hivatal vezetője:

– A 2017. év – úgy mint az előző négy is – a nagy kihívások éve volt. Folyamatosan új hatásköröket kapott a járási hivatal. Január óta hozzánk tartozik a nyugellátás, így egy komplett tb osztállyal bővültünk, nyáron pedig a családtámogatási ügyek jöttek át a járásba, így jelenleg kilenc osztályunk van. Sok munkatársam sokat dolgozott ebben az esztendőben, megpróbáltunk megfelelni annak a 130 ezer ügyfélnek, akik idén felkerestek bennünket. Megújult a foglalkoztatási osztályunk, a tb osztályunk épülete, napelemek kerültek a főépületünk tetejére. A 2017. év vége a visszatekintésé is, hiszen öt évvel ezelőtt alakult meg a Bajai Járási Hivatal. Megalakuláskor határozott célokat tűztünk ki magunk elé, jövőképünkben egy egységes szolgáltatói kultúrával rendelkező, magas presztízsű hivatal felépítése volt a cél. Jórészt sikerült elérnünk kitűzött céljainkat, de vannak még pótolni való dolgaink. Ezt azonban ügyfeleink jobban el tudják dönteni! A magam részéről szolgálatként tekintettem az elmúlt évre is.

Dr. Bíró Tibor, a Víztudományi Kar dékánja:

– Meghatározó év volt 2017 a honi vízügyi oktatásban. Nem is emlékszem olyan vízgazdálkodással kapcsolatos rendezvényre, ahol ne mérföldkőként említették volna a bajai vízügyi felsőoktatás beolvadását a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe. Nehéz, de izgalmas éven vagyunk túl. A február elsején megalakult Víztudományi Kar sikeresen építette fel szervezetét, az egyetemi integrációja mára tökéletesnek mondható. Ami a legnagyobb öröm számunkra, hogy öt évre feltétel nélkül akkreditálta karunkat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, mely egyértelműen az egyetem és benne a karunk megfeszített munkáját dicséri. Számomra 2017 az örömökkel teli kihívás éve volt, hiszen részese lehettem ennek a nagyszerű és sikeres folyamatnak egy olyan csodálatos városban, mint Baja és olyan kiváló emberekkel, mint a bajai kollégák. A mögöttünk álló év bizakodásra ad okot. Megújított tanterveinkkel, újabb alapszakunkkal és páratlan oktatási infrastruktúránkkal várjuk az egyetemre jelentkező – közszolgálati ösztöndíjas – hallgatókat. Az év utolsó harmadában folytatott intenzív toborzási tevékenységünknek nagyon jó a visszhangja.

Dr. Tóth Gábor, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgató-főorvosa:

– Folytattuk azt a 10 éves fejlesztési programot, amelyet még Baja városával közösen dolgoztunk ki. Ennek keretében az idén a két orvos-nővér szállónk megújítása és úgynevezett fotovoltaikus elemek elhelyezése történt meg. E megújuló energetikai fejlesztés eredményeképpen a kórházunk szén-monoxid-kibocsátását tovább csökkentette, ez is része az ún. zöldkórház programunknak. A korábban kialakított strukturális fejlesztésekről a súlypontot a humán erőforrásra helyeztük át már ebben az évben is. Számos dolgozónk szakmai továbbképzését és a pályakezdő orvosaink szakvizsgára való felkészítését tudtuk sikeres pályázati forrásokból finanszírozni. Fontosnak gondolom, hogy a meglevő korszerű kubaturális lehetőségeinket, valamint a minél magasabban képzett szakdolgozókkal, orvosokkal együtt Baja és térségének XXI. századi egészségügyi ellátását biztosítsuk. Személyes élményekben is gazdag volt számomra az év, szakmai munkám elismeréseként Batthyány-­Strattmann László-­díjat vehettem át a Semmelweis-nap alkalmából Balog Zoltán minisztertől.

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya, az Eötvös József Főiskola általános rektorhelyettese:

– Változásokkal teli évtől búcsúzom. Ezek egyike, hogy intézményünk a két – műszaki képzéshez kapcsolódó – intézete kiválása után, önállóságát megtartva továbbra is Eötvös József Főiskola néven működik, négy alapszakon képzi hallgatóit: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint gazdálkodási és menedzsment szakon. Dr. Melicz Zoltán rektor úrtól általános rektorhelyettesként 2017. június 29. napjától átvettem a főiskola vezetését, ami jelentős változást hozott az életemben, mert korábban nem töltöttem be vezetői tisztséget az intézményben. A megtisztelő vezetői feladatok ellátásához a családom mindenkori támogatása is szükséges. Újabb nagy változás volt, hogy a főiskola három intézete a tanév megkezdése előtt visszaköltözött régi bölcsőjébe, a közel 150 éves Szegedi úti épületébe. A tantermeket újra be kellett rendezni, az elektromos, a víz-, illetőleg az informatikai hálózat számottevő javításra szorult abban az oktatási épületben, ahol az oktatás jelenleg is folyik.

Kalocsa Béla természetvédő, az MME Bács-Kiskun megyei csoportjának elnöke:

– Több éve folytatunk fekete gólyával kapcsolatos kutatásokat a Gemenc Zrt., a Duna–Dráva Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület együttműködésében. Ennek egyik eleme, hogy műholdas jeladóval láttunk el Gemencben fészkelő feketególya-­példányokat. Ezek közül a Zoli névre keresztelt gólya 2017-ben visszatért afrikai telelőhelyéről (a Közép-Afrikai Köztársaságból) Gemencbe, így ez lett az első olyan magyarországi fekete gólya, melynek több mint 10 ezer kilométeres vonulását és egy egész évét napról napra követhettük. Ugyanennek az együttműködésnek az eredményeként 2017-ben már ötödik alkalommal nézhettük végig webkamerán a legidősebb ismert magyarországi fekete gólya, a 18 éves Tóbiás költését és fiókáinak kirepülését. Madártani érdekesség, hogy idén már harmadik évben volt megfigyelhető Dél-Magyarországon (Csávolyon, Kunbaján és Baján) a mediterrán elterjedésű kucsmás sármány. Az idei volt a második év, hogy fészkelt is. Ugyan ez nem bizonyított, de lehetséges, hogy a melegedő nyarak miatt egyre többször találkozhatunk majd a fajjal.

Ossó János tűzoltó ezredes, a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője:

– Sikeres évet tudhat maga mögött a kirendeltség. Idén ünnepelte a bajai tűzoltóság fennállásának 145. évfordulóját. Ebből az alkalomból több jelentős országos és megyei rendezvénynek adott helyszínt Baja városa. Nagyon nagy sikere volt a megyei tűzoltónapnak, sokan látogattak ki a Petőfi-­szigetre és vettek részt a színes programokon, például a kísérő rendezvényként lebonyolított nemzetközi kocsifecskendő-bajnokságon. A halfőző fesztiválhoz kapcsolódott a megyei favágó verseny, a rendezvénytéren lehetőségük volt a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóknak megmutatni versenykörülmények között, hogy milyen szinten tudják kezelni a motoros láncfűrészt. Ez egyben jó gyakorlás és felkészülés is volt a nyári rendkívüli időjárás során tömegesen jelentkező fakidőlésekhez. Sajnos, ilyenek a kirendeltséget – Baja, Kalocsa, Bácsalmás járás – több alkalommal is sújtották. Jelentős technikai fejlesztés is zajlott ebben az évben, amely folytatódik jövőre is. Az idén a Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egy új magyar fejlesztésű Rába tűzoltógépjárművet kapott.