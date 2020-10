Interaktív órákon tanulnak a kecskeméti diákok, neves előadóktól

Második hete zajlanak a TIT Élményközpont online természettudományos órái a közösségi oldalukon. A legnépszerűbb a csillagászat, de nagy az érdeklődés a robotika, a fizika, a környezetvédelem iránt is. A tapasztalatokról Szabics István, az élményközpontot működtető Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megyei igazgatója számolt be.

– A járványhelyzet miatt nincs lehetőségünk a személyes ismeretátadásra, így online, de élő, interaktív órákon tanulhatnak a diákok neves előadóinktól. Tavasszal könnyebb helyzetben voltunk. A tanulók otthon tartózkodtak, így bármikor, amikor idejük engedte felcsatlakoztak egy-egy digitális tanterembe. Most azonban iskolába járnak, délután miután hazaérnek, vélhetően már nem lesz kedvük a további tanuláshoz. Éppen ezért egyik partnerünk, a Református iskola ötlete alapján, délután – iskolaidőben – tartjuk meg az online óráinkat. A TIT Élményközpont 27 általános- és középiskolával áll kapcsolatban, az intézmények vezetői engedélyezték, hogy az érdeklődő diákok az iskolából is felcsatlakozhatnak, telefonról, tabletról. Van, ahol a kísérő tanár interaktív táblára vetíti ki az órákat – részletezte Szabics István.

Minden hétköznap három órát tartanak. Az alsós évfolyamra járók 14 és 14.45, a felsősök 15 és 15.45, míg a középiskolások 16 és 16.45 között hallgathatják meg az órákat a TIT Élményközpont Facebook oldalán. Az órák élőben mennek, az előadók, a szaktanárok a TIT épületében kialakított stúdióban adják le az anyagot, mutatják be a kísérleteket. Közben a diákok kérdezhetnek is.

– Az elmúlt hét a teszt időszaka volt, most már minden zökkenőmentesen zajlik. Minden nap azonos téma köré fűzzük fel az órákat, de mindhárom korosztály mást hallhat a saját tudás szintjének megfelelően – tette hozzá az igazgató.

Az órák vissza is nézhetőek. Ezeken kívül továbbra is elérhetőek a tavasszal beindított digitális tantermek, ahol különböző természettudományos ismereteket sajátíthatnak el az érdeklődők. A korábbi előadások újranézhetők. Mivel a közösségi médián működik az Élményközpont, így nemcsak az iskolások, hanem más érdeklődők is meghallgathatják a plusz ismereteket közvetítő előadásokat.