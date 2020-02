Helyzetbe hoznák a magyar cégeket

Január 29-én dr. Odrobina László spanyolországi magyar nagykövet látogatást tett az Antolin Hungary Kft. helvéciai üzemében, ahol Németh László, a spanyol cég magyarországi gyárigazgatója fogadta és gyárlátogatás keretében mutatta be az üzem tevékenységét.

A nagykövet elmondta, prioritásként kezeli, hogy megismertesse a spanyol cégekkel a magyarországi gazdasági lehetőségeket és tovább élénküljenek a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok.

Ennek része, hogy tájékoztatják a spanyol gazdasági szereplőket a hazai kedvező befektetési környezetről és az igénybe vehető támogatási rendszerről. Dr. Odrobina László emlékeztetett: mindemellett az is fontos, hogy a már Magyarországon működő spanyol vállalatok stabilizálják és bővítsék működésüket és még magasabb hozzáadott értékkel gazdagítsák itteni termelésüket. A gyárlátogatás során a befektetésösztönzést célzó állami támogatási lehetőségek igénybevételéről is tárgyal­tak.

Fontos cél, hogy a magyar cégeket is helyzetbe hozzák Spanyolországban, ennek érdekében azon dolgozik, hogy megismertesse a hazai szereplőkkel a spanyol gazdasági lehetőségeket és segítse a kapcsolatok kialakítását, felkeltse az ottani érdeklődést a magyar termékek és szolgáltatások iránt. Dr. Odrobina László szerint jellemzően termelőcégek ruháznak be hazánkban, míg a magyar cégek közül inkább a szolgáltatásokat nyújtó kkv-k terjeszkednek Spanyolországban. Példaként említette, hogy a magyar luxus­termékek iránt is fogadóképes kereslet mutatkozik a spanyolok részéről.

Németh László gyárigazgató nagyon pozitívan értékelte a látogatás tényét, és úgy gondolja, hogy az elősegíti majd a cég magyarországi mű­ködését.