Fülöp Attila: a gyermekvédelem közösségi feladat

A gyermekvédelem közösségi feladat, amelyben egyaránt felelőssége van a kormánynak, az önkormányzatoknak, a gyermekvédelmi rendszer szereplőinek és mindenkinek, aki érdeklődik a közélet iránt – hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára hétfőn Kalocsán, egy tanévnyitón.

Fülöp Attila az Emmi Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola Kalocsai Gyermekotthona, Általános Iskolája és Szakiskolája tagintézményben tartott ünnepségen annak fontosságát hangsúlyozta, hogy amikor nehéz sorsú gyermekekről van szó, „azt soha senki ne próbálja meg politikai zsákmányszerzésre használni”.

Bármilyen nehéz helyzetek, életutak esetén is „felelősségteljes és korrekt megnyilvánulásra van szükség”. Csak ezzel lehet a gyermekek életét javítani, jobbá tenni – fűzte hozzá az államtitkár. Közölte: ma Magyarországon 23 ezer fiatal él a gyermekvédelem rendszerében, ők nevelőszülőknél vagy gyermekotthon falai között nőnek fel. Ez a szám Kalocsa lakosságának mintegy másfélszerese. Sorsuk alakulása a nemzet és a kormány szempontjából is kiemelten fontos – tette hozzá. Emlékeztetett: éppen ezért indították el még a múlt évben a Befogadlak programot, amelynek célja közelebb vinni a társadalomhoz a gyermekvédelmet, és amelynek köszönhetően folyamatosan nő a nevelőszülők száma.

Az idén elindított mentorprogramok közül Fülöp Attila kiemelte a honvédelmi pályaorientációs Vértezd fel magad! programot, amely lehetőséget teremt a gyermekvédelemben élőknek sportolásra, a Magyar Honvédség megismerésére. A tapasztalatokból későbbi akár választott jövőkép is lehet – fogalmazott.

Az államtitkár szólt arról: a hamarosan elinduló Mosolyt fakaszt programban részt vevő fiatalok megismerhetik a minőségi, stílusos vendéglátást, és lehetőséget kapnak arra is, hogy elhelyezkedjenek az ágazatban. Kitért arra: éppen hetven évvel ezelőtt tiltották be Magyarországon a szerzetesrendek működését, aminek az „örökségét még ma is nyögjük, hiszen az egymás iránti szolidaritásvállalást a kommunizmus kellőképpen kiirtotta vagy elhalványította”. Éppen ezért köszönet illeti a kalocsai érsekséget, hogy támogatja és segíti a településen a gyermekvédelem érdekében folyó munkát – tette hozzá Fülöp Attila.

Font Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője reményét fejezte ki, hogy a kezdeti nehéz életút ellenére a gyermekvédelemben élő fiatalok a társadalom számára hasznos, tisztességes életúton járnak majd. Az útjukat egyengető pedagógusok és nevelők legnagyobb kihívásának a sikerre ösztönzést nevezte.

Viola Sztricsevits István iskolai tagintézményvezető hangsúlyozta: tenni kell azért, hogy ne egy önző világ épüljön, és az emberek kellően nyitottak legyenek egymás problémái iránt, ne kizárólag a mára, saját jelenükre koncentráljanak, hanem a jövőre és benne gyermekeikre is gondoljanak. Hozzátette, talán éppen ezért a mai világban az iskola szerepe és jelentősége sokkal nagyobb, mint korábban bármikor, hiszen a fiataloknak utat, alternatívát kell mutatni a „megtévedt világban”, hogy érdeklődő, elkötelezett, a társadalom irányában nyitott, a problémákra érzékeny, felelősséget vállalni képes felnőttekké váljanak, akik képesek hozzájárulni egy jobb és békésebb világ kialakításához.