Felpezsdült az esküvői piac, megtartják a lakodalmakat

A koronavírus-járvány tönkretette a tavaszi esküvői szezont, de a korlátozások enyhítésével megyénkben is felpezsdült a menyegzői piac. Ezzel kapcsolatos tapasztalatairól Juhász Nándor ceremóniamestert kérdeztük. Megtudtuk, hogy azok a párok, akik tavasszal házasodtak volna, jellemzően őszre vagy jövő évi időpontra halasztották életük nagy napját. Akik nyári és őszi foglalással rendelkeztek, általában kivártak és a jelek szerint jól döntöttek, mert ők az eredeti időpontban egybekelhetnek, persze a megfelelő biztonsági előírások megtartásával.

A koronavírus-járvány miatt tavasszal teljesen leállt az esküvői piac, a márciustól ősz végéig tartó időszakban országosan mintegy 46 ezer esküvőt és lakodalmat halasztottak el. Június elsejétől kétszáz fős létszámhatárig ismét megtarthatók az esküvők és lakodalmak a vidéki településeken, június 15-től pedig a fővárosban is. Az esküvőket és a lakodalmakat csak a biztonsági előírások betartása mellett lehet megrendezni: a legfeljebb kétszáz fős násznép tagjainak egymástól megfelelő távolságra kell helyet foglalni, ezért az asztalokat és a terítéket is ennek megfelelően kell elrendezni és a táncteret is így érdemes kialakítani, vagyis a hagyományos menyasszonytánc megtartása is erősen kérdéses. Célszerű maszkkal és kesztyűvel is készülni, illetve a fertőtlenítést is meg kell oldaniuk a szolgáltatóknak.

Juhász Nándor ceremóniamestert kérdeztük arról, hogy miként fogadták a párok a korlátozások enyhítését és hogyan alakultak az idei menyegzők időpontjai. A ceremóniamester elmondta, hogy az április–májusi lakodalmak természetesen elmaradtak, a júniusra tervezett lagzikat pedig nagy számban áttették őszre, vagy egy évvel későbbre halasztották. Juhász Nándor tapasztalatai szerint ahogy érkeztek a lazítások, a párok elkezdtek kivárni, a júliustól októberig tartó időszak lakodalmait nem mondták le.

– Mindössze egy augusztusi alkalmat módosítottak későbbi, őszi időpontra. Még a lazítások előtt viszont négy-öt pár elhalasztotta egybekelése idejét, ők nem is néztek ki új napot. A szeptemberi időponttal rendelkezők jellemzően szintén kivártak és úgy tűnik, jól döntöttek, mert a kormány egyre enyhít a korlátozásokon – mondta Juhász Nándor, aki idén júliustól októberig látja el ceremóniamesteri szerepét különböző lakodalmakon. Akik úgy döntöttek, hogy az elmaradt tavaszi idény után mégis idén tartanák meg életük nagy napját, jellemzően az október és a november mellett döntöttek. Többen azért nem tették át jövőre a felejthetetlen eseményt, mert akkorra már családban gondolkodnak és mindenképpen gyermekvállalás előtt szerettek volna egybekelni.

Juhász Nándor elmondta, hogy a házasulandók egyöntetűen örülnek a biztonsági szabályok lazításának. – Továbbra is vannak szabályok, melyeket be kell tartani, de azt tapasztalom, hogy ettől nem riadnak vissza sem a párok, sem a násznép. Mind a menyegzőre várók, mind a szolgáltatók fellélegeztek és a hetekig tartó feszültség kioldódott most mindenkiből – mondta Juhász Nándor és hozzátette, hogy a szolgáltatói kör felkészülten várja az elkövetkező időszakot. A ceremóniamester arra bátorítja a házasulandókat és a násznépet, hogy folyamatosan figyeljék a szabályozásokat, és javasolja az óvintézkedések betartását, ráadásul a lakodalmakon idősek is részt vesznek, akik fokozottan kitettek a továbbra is jelen lévő vírusnak.

Juhász Nándor kérdésünkre elmondta, hogy azok, akik új időpont vagy halasztás mellett döntöttek, a könnyítésekkel nem jelentkeztek, hogy az eredeti időpontot ismét megszervezzék. A ceremóniamester meglátása szerint mára tisztázódott a szezon, tapasztalatai szerint szinte mindenki elrendezte az őszi vagy jövő évi időpontját.