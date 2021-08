Elsőként a Szaúdi Sólymok érkezhetnek a kecskeméti repülőbázisra

Elsők között érkezhet hétfőn a kecskeméti repülőbázisra a szaúdi Királyi Légierő Saudi Hawks bemutató csapata, az amerikai légierő C130-as repülőgépe és egy L-39 Albatros kiképző repülőgép is. Mindannyian a hétvégi repülőnap „szereplői„ lesznek.

Minderről az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis számolt be közösségi oldalán. Eddig tizenöt országból jelezték vissza a részvételt, ez több mint 35 különböző, repülés közben is bemutatkozó légijárművet jelent. De az érkező merev és forgószárnyas gépek jelentős része a földön állva, testközelből is megtekinthetőek lesznek.

A Magyar Honvédség gépei mellett olyan kuriózumokkal is találkozhat a közönség, mint a Eurofighter 2000-es vadászbombázó, melyből egy brit és egy olasz felségjelzésű gép is Kecskemétre látogat.

De kiemelhető a svéd légierő történelmi típusokat repülő kötelékének bemutatója is, ahol igazi ritkaságokat lehet majd látni.

Jegyeket a helyszínen nem, csak elővételben lehet vásárolni a repulonap2021.hu oldalon, augusztus 26-án éjfélig. A helyszínre a 18 éven felüliek csak érvényes védettségi okmány bemutatásával léphetnek be. A PCR-tesztet – a jelenlegi jogszabályok alapján – nem tudják elfogadni. Külön Covid-karszalagra nincs szükség, a védettségi igazolást a rendezvény több pontján ellenőrzik.

Mint azt korábban megírtuk, augusz­tus 28-án, szombaton és augusztus 29-én, vasárnap is azonosak lesznek a programok. A kapunyitás 7 órakor lesz. Kilenc órától civil repülőgépes blokk látható. A magyar légierő díszelgő köteléke 9.50-kor száll fel bemutatót tartani. A hivatalos megnyitót mindkét nap 10 órakor tartják.

Ezt követően megjelenik a Magyar Honvédség összes rendszeresített repülőgépe, helikoptere, valamint ejtőernyő díszelgő bemutatót tartanak. Utána egy szállító repülőgép és két JAS-39C/D Gripen repülőgép részvételével azt is modellezik, hogy zajlik egy légtérsértő repülőgép leszállítása. Mindkét nap felszáll Besenyei Péter műrepülő-világbajnok is. A nemzetközi rendezvényen mások mellett az olasz, szaúdi, török, német, cseh, horvát, svéd, szlovén és a lengyel légierő bemutatóit is láthatja majd a közönség.

A két nap során a Magyar Honvédség szárazföldi haderőneme is megmutatja majd eszközeit. A látogatók megismerhetik a Leopard2A4 és T-72 harckocsik, valamint a BTR 80 és 80/A páncélozott szállító harcjárműveik képességeit is. A felderítőezred katonái töréstechnikákat és önvédelmi technikákat mutatnak be. Bepillantást lehet nyerni továbbá egy különleges műveleti csoport bevetésen végzett feladataiba is, mint például a felderítés, rajtaütés, tűzharc, légi támogatás, tűzcsapás, kiemelés.

Az érdeklődők és a különböző versenyeken részt vevő látogatók egy PTSZ-M lánctalpas gépkocsi fedélzetén tereputazáson is részt vehetnek. Meg lehet tekinteni továbbá a Magyar Honvédség fegyvereit is. Mindemellett minden korosztály számára szimulátorokkal is készül a honvédség.

A kétnapos kecskeméti rendezvényen három toborzóponton és hat toborzópultnál várják majd a katonai pálya iránt érdeklődőket.

Az összes szolgálati formáról – köztük a napokban bejelentett Önkéntes Katonai Szolgálatról (ÖKSZ) is – részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők.

A honlap szerint több nagy, színnel jelölt parkoló lesz Kecskemét határában: itt elsősorban a távolabbról érkezőknek érdemes az autókat hagyni. Lesz parkoló az 5-ös főút 80-as kilométerénél (kék), egy a 441-es út mellett, Katonatelep határánál (piros), egy a 44-es mellett, a szentkirályi leágazás közelében (zöld), és az 5-ös főút mellett, a Mercedes-gyár parkolójában (sárga) is megállhatnak majd a rendezvényre érkezők. Innen folyamatosan buszjáratok indulnak majd a repülőbázishoz, melyekkel a képviselő-­testület döntése értelmében ingyenesen lehet majd utazni.