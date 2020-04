Elkészült a legnagyobb utak helyreállítása Dunapatajon

Dunapatajon a szennyvízberuházás márciusra tervezett befejezését a vírushelyzet miatt meghosszabbították, azonban a munkák folyamatosak. A legnagyobb utak helyreállítása megtörtént. A napközis konyha felújítása tovább folytatódik, az óvoda teljes udvara megújul, új játszótérrel, és az épület külső festését is elvégzik. Május elsejére befejeződik az ingyenes wifipontok telepítése, a távlati tervek között pedig a nagyközség sportkomplexumába egy újabb, rekortán pálya létesítése is szerepel a legkisebbeknek.

A szennyvízberuházás záró határidejét meghosszabbították júliusig a veszélyhelyzetre tekintettel és gépbeszerzés miatt, de folyamatosak a munkálatok a telepen és a nagyközségben is. A szennyvíztelepen a vállalkozók, alvállalkozók most azokat a munkákat végzik, melyek hibaként jelentkeztek. A településen a befejező munkálatok folynak, például a karbantartások a szennyvízátemelőknél – sorolta kérdésünkre Dusnoki Csaba polgármester. Becslése szerint még két-három hónapot igénybe fog venni az utak és útpadkák, árkok helyreállítása, hiszen a vállalkozói kapacitás csökkent a veszélyhelyzet miatt.

– Százhúszmillió forintos értékben épülnek aszfaltos utak, és még egy döntés áll előttünk, amit májusban meg fogunk hozni: 30–40 millió forint értékben újabb útfelújítások lesznek Dunapatajon, ezzel kimondhatjuk, hogy nagyjából visszaállítottuk a rendet, de sokkal jobb minőségben, mint ami a szennyvízcsatornázás előtt volt. Süllyedések valószínűleg továbbra is előfordulnak, hiszen nem lehet annyira megtömöríteni a talajt, hogy ne legyen mozgása, de ezeket folyamatosan javítjuk – ígérte, és hozzátette, hogy még pályáznak is útfejlesztésre, és ha sikerül azt a forrást is megnyerniük, akkor teljes körű úthálózat-korszerűsítés történik, mintegy 16–17 kilométeren. Mint mondta, a többi úthoz pedig nem kell hozzányúlni, hiszen azokat nem érintette a szennyvízhálózat, ezeknél a padkán vagy az árokban sikerült a vezetéket elhelyezni.

A legnagyobb utcák, az Ordasi út, az 51-es főút azon szakasza, ahol a nyomvonalat vitték, a Szelid felé kivezető Gábor Áron utca aszfaltozása elkészült, és tájékoztatása szerint augusztusig el fog készülni a korszerűsítés a nagyközség teljes úthálózatán.

A szennyvízhálózat és a telep próbaüzeme a polgármester szerint még egy-két hónapig biztosan tart, így akik mielőbb rákötnek, jól járnak, hiszen a próbaüzem alatt ingyen használhatják a hálózatot. Jelenleg közel ötvenszázalékos a rákötés, ez most is folyamatos, de az elkészült munkák átvétele a vírushelyzet miatt jelenleg szünetel.

A lassan lecsengő gigaberuházás mellett tovább fejlődik, teljesedik Dunapataj infrastruktúrája. A napközis konyha gépesítése és új vizesblokkjának kialakítása után tovább folyik itt is a fejlesztés, többek között új térkő burkolatot kap az udvar. Az óvodának is teljesen megújul az udvara, itt új játszótér épül, új kiülők lesznek, és új külső festést kap a belül néhány éve teljesen felújított épület. Így válik immár teljessé a bölcsőde-óvoda-könyvtár modern és esztétikus épületegyüttese a két templom között kialakított térköves átjárósétánnyal. Jelenleg folyik a wifipontok kiépítése, a község számos középületében és közterületén az ingyenes internetelérési lehetőség május elsejére teljeskörűen megvalósul.

Még az idei év második felében, vagy jövő tavaszra egy újabb egységgel bővítenék a sportkomplexumot. Az élő füves nagypálya, a műfüves és rekortán kispályák mellé a legkisebbeknek egy újabb, kisebb méretű, 8×16-os gumiborítású pályát szeretnének kiépíteni. Így a négy pálya, mellettük a fitneszpark és a játszótér, minden korosztálynak megfelelő helyet, lehetőséget ad sportolásra, mozgásra.