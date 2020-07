Elkészült a kécskei Barack Thermal új csúszdaparkja

Elkészült a Barack Thermal Resort legújabb attrakciója 4 különböző izgalmas és kirobbanóan színes csúszdával! – erről tájékoztatta szerkesztőségünket a komplexum.

Az átadáshoz dukál egy látványos, ünnepélyes megnyitó, melyen részt vehetnek a település vezetői mellett a fürdőző vendégek is. A rendezvényre július 11-án 11 órakor kerül sor.

A gyerekeknek örökre szóló élmény lehet már pusztán a csúszdázással egybekötött kellemes fürdőzés, azonban ha ők maguk lehetnek az elsők, akik kipróbálják a vadonatúj csúszdákat, az maga a hab az amúgy is élményteli, kacagásokban gazdag tortán. Hogy erre sor kerülhessen, az elsők között kell karszalagot váltaniuk a gyerekeknek. Az első öt szerencsés lehet az, aki elsőként próbálhatja ki az újdonságot, ráadásként pedig gazdagabb lesz egy Csöpis ajándékcsomaggal is.

A fürdőző vendégek a ceremóniát követően ugyancsak igénybe vehetik a csúszdákat.

A régi csúszda helyére, mely 27 évig szolgálta büszkén a Barack Thermalt, elbúcsúztak, s a helyére a kor igényeinek maximálisan megfelelő csúszdapark épült, ráadásként több csúszdával. A kirívó színű csúszdákat azonnal megcsodálhatják a vendégek, amint belépnek a fürdőhelyre, de ezek mellett egy torony is helyet kapott. A fürdőhely a csúszdaparkkal főként a gyermekes családoknak szeretett volna kedvezni.

A projektet saját forrásból valósította meg a Barack Thermal Resortot üzemeltető Tiszaparti Termálfürdő Kft.

Hogy miből is áll az új csúszdapark?

„A csúszdák kiválasztásánál fontosnak tartottuk, hogy közöttük mindenki megtalálja a kedvére valót. Az anaconda csúszda egy szelídebb lejtésű, közkedvelt típus, amelyet a kezdő csúszdázók is bátran használhatnak. A kétpályás családi csúszda (vagy versenycsúszda) nyitott szerkezetű, izgalmas gyorsasági versenyek rendezésére ad lehetőséget, mivel időmérő funkcióval is rendelkezik. A kamikaze csúszda a száguldás és az adrenalin szerelmeseinek lesz a kedvence. Szinte szabadesés-élményt nyújt és akár 60-70 km/h óra lecsúszási sebesség is elérhető rajta. A negyedik, rafting és inga csúszda pedig két kedvelt típus egyedi ötvözete, Magyarországon egyedülálló élményelem, amely csúszógumival (raft) vehető igénybe.”