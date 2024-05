Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást hétfőre vonatkozóan.

Gyorsforgalmi utak:

Az M5-ös autópályán,

- a főváros felé vezető oldalon, Ócsa térségében a 29-es kilométernél az informatikai rendszeren végeznek munkálatokat, 9.00-tól 16.00-ig a külső sávot lezárják.

-Inárcs térségében, a főváros felé vezető oldalon, a 34-38-as kilométer között több helyszínen is javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható.

Újabb nagyfelületű burkolatjavítási munkák kezdődtek az M5-ös autópályán, az újhartyáni szakaszon. A 39-es és a 47-es kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Röszke felé pedig a külső és a leállósáv járható. A 44-es kilométernél fekvő Újhartyán csomópont felhajtó ágát is lezárták a főváros felé, helyette az 53-as kilométernél az Örkény csomópont, vagy a 35-ös kilométernél az Inárcs csomópont használható. A Szeged felé tartókat a csomóponti zárás nem érinti.

- Örkény térségében a Röszke felé vezető oldalon a belső elválasztó sövényt vágják 7.45-től, a belső sávban haladnak a munkagépek. (7.45-14.45-ig)

- Lajosmizse térségében, a 68-as és a 74-es kilométer között is terelik a forgalmat. Mindkét irányban lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad.

Főutak:

Az 5-ös főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a 86-os kilométernél útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, irányonként csak egy-egy sáv járható.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás átkelési szakaszán, a 35-ös kilométernél a vasúti átjárót felújítják. A forgalmat terelőútra irányítják.

Az 53-as főúton, Soltvadkert közelében, a 40-es kilométernél építési munka miatt félpályás lezárás van érvényben.

- Soltvadkert határában a vasúti átjárót építik, ezért azt lezárták. A 36-os kilométernél szervízúton halad a forgalom.

- Soltvadkert és Pirtó között, a 42-es kilométernél is a vasúti átjáróban dolgoznak. A forgalmat szintén helyben kiépített terelőútra irányítják.

Az 54-es főúton, Soltvadkert közelében, a 42-es és a 43-as kilométer között aszfaltoznak. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza az áthaladást.

- Császártöltés közelében, a 71-es és a 74-es kilométer között építési munka miatt a fél útpályát lezárták.

A 441-es főúton, Nagykőrösön, a 17-es kilométernél új csomópontot építenek. Félpályás lezárás van érvényben.

A 451-es főúton, Gátér határában, a 10-es kilométernél felújítási munka miatt csak a fél útpálya járható.

Alsóbbrendű utak:

Bács-Kiskun vármegyében, az 5205-ös jelű Örkény-Tass összekötő úton a vasúti átjárót újítják fel, Kunszentmiklósnál. A 34-es kilométernél a járműveket helyben kiépített terelőútra irányítják.