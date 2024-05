A műfüves pályán játszott ezúttal az SC Hírös-Ép II.

Az SC Hírös-Ép II. a Ladánybene elleni rangadó után.

Fotó: Vincze Miklós

Ez némileg meglephette a vendégeket, szemmel láthatóan időbe telt, hogy megszokják a műfüvet. Viszont nem sok időbe, és az első huszonöt percben a labdabirtoklás terén a rutinos beneiek fölénybe kerültek, igaz, a hazai ellencsapások is veszélyeseknek tűntek. De csak tűntek, igazi gólveszélyt sem a hazaiak, sem a vendégek nem tudtak kialakítani, a két kapusnak több mint fél órán át semmi dolga nem volt. Küzdött becsülettel mind a két fél, de mintha egy szkandermérkőzést láthattak volna az érdeklődök, amelyen az öklök alig-alig mozdulnak. Faragó Bence volt az egyik kivétel, aki sokat küzdött a bal oldalon annak érdekében, hogy helyzetbe kerüljön, vagy társat helyzetbe hozzon, de mindig volt egy hazai védő, aki megállította őt vagy lekapcsolta a passzát. A 34. percben így már eseményszámba ment, hogy Sáfrány Dávid 28 méterről fölé küldött egy szabadrúgást, Faragó Ádámnak, a benei kapusnak dolga azonban ezzel is csak annyi volt, hogy a szabadrúgást követően leállítsa kirúgáshoz a labdát. Ennek megfelelően némiképp váratlanul érkezett a 38. percben a vendégek vezető találata. Az ugyanakkor már kevésbé meglepő, hogy miután a 16-os előtt kialakult tömörülésből éppen Lantos Henriknek tették ki jobbra a társak a labdát, a rutinos veterán gólvágó jobbról, tíz méterről betalált a rövid sarokba, 0-1. A vezető gól felrázta a hazaiakat, az addig tékozló mód elszórt labdákat jobban megbecsülve igyekeztek nyomást gyakorolni a vendégek 16-osára. A 41. percben az előretörő Parázs Benedek passzolt középre, Sáfrány középről, húsz méterről habozás nélkül lőtt, Faragó fogta a labdát. Kisvártatva újra csak Parázs passzolt jó cselek után középre, ezúttal Bagó Balázs lőtt 15 méterről, Faragó újra biztosan védett. Az első félidő hosszabbításában, a 48. percben egy meglehetősen hosszúra bonyolított hazai akció, vagy vendég szemszögből hosszúra nyúlt vészhelyzet alakult ki a benei 16-os előtt, sokáig tologatták ide-oda a hazaiak a labdát, végül Márton Krisztián csapott le rá, és lőtt balról, tíz méterről a hosszú sarokba, 1-1. Az első negyvenöt perc sajnálatos ténye, hogy sérülés miatt két játékost is le kellett cserélnie a Ladánybenének, de nem durvaság miatt kellett lesántikálnia Kalmár Kristófnak és Dóka Dánielnek.

A második játékrészben nagy kedvvel jött ki a hazai csapat a pályára, és nagy kedvvel játszott. Bejátszották szinte az egész pályát, ennek ellenére ziccert sokáig nem sikerült kialakítaniuk, talán nem véletlenül. A külső szemlélőnek az a benyomása támadt, hogy egy olyan jazz-rock fúziós lemezt hallgat, amelyen túl sokáig improvizálnak a szólisták, olykor a kevesebb több lett volna, de hogy van kedvük játszani, az látszott az ezúttal piros-fehérben pengető hazaiakon. A 67. percben egy veszélyesen beívelt szögletet követően Parázs fejelt az ötösről, ahogy a nagykönyvben meg van írva, le, a földre, Faragó bravúrral kaparta össze a labdát a gólvonalon. A 71. percben szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak, Sáfrány durrantott 18-ról nem sokkal a bal sarok mellé. A 75. percben aztán a végig nagyon agilis Sáfrány remekül passzolt előre, Parázs remek ütemben vette át a labdát, csak a kapussal állt szemben, és a nagy ziccert higgadtan oldotta meg, a jobb alsóba helyezett, 2-1. A 80. percben Faragó Bence húzott el a bal oldalon, a hazaiak a 16-oson állították meg. Minden hazai játékos a szabályos szerelés, minden vendégjátékos a 11-es iskolapéldáját látta. A hazai kontrát követően hasonlóképpen szereltek a vendégek a 16-oson belül, ott is nagyot esett a támadó, a vélemények, hogy büntető volt-e az eset vagy sem, ezúttal is ötven-ötven százalékban megoszlottak. A véghajrára aztán hiába játszott nagy kedvvel az SC Hírös-Ép II., és hiába volt igencsak kifáradva a Bene, mivel csak egy gól volt a különbég a hazaiak javára, a vendégek minden saját magukból minden erőtartalékot előkaparva próbáltak egyenlíteni. Életveszélyes szöglet tekeredett a hazai kapu elé a 90. percben, Farkas Gaszton tisztázott, de röviden, a hosszú oldalon még szóhoz juthattak volna a vendég támadók, a labda azonban elcsúszott előttük. A 90. percben egy újabb vendégbeadást követően Koller Andor vállalt el kapásból egy hulló falevelet jobbal a 16-osról, mindenki a pályán és azon kívül is dermedten figyelte a labda irányát, az azonban elsuhant a bal alsó sarok mellett. Nem esett újabb gól, a hazaiak megérdemelték a három pontot, ugyanakkor a Ladánybene is nagyon sokat tett előbb a siker, majd a pontszerzés érdekében. Joggal szomorkodhattak tehát a vendégek, az pedig aligha meglepetés, hogy a hazaiak nagyon örültek a lefújást követően, ahogy az sem, hogy közfelkiáltással mindjárt meg is fogadták, hogy most már mindenképpen odaérnek záráskor a dobogóra.

– Nagyon örülök ennek a hazai sikernek – nyilatkozta Parázs Benedek, az SC Hírös-Ép szakvezetője. – Az elmúlt héten fontos rangadót veszítettünk el Katonatelepen, ma nagyon szerettük volna kiköszörülni a csorbát. Ez sikerült mind a mutatott játék, mind az eredmény tekintetében, hiszen egy nagyon jó Ladánybenét sikerült legyőznünk, amely nem véletlenül érkezett hozzánk éllovasként. Meggyőződésem, hogy ez a győzelem nagy sikerélmény az egész társaság számára, és hogy ma magunknak sikerült bebizonyítanunk, hogy ha ilyen felfogásban, ilyen mentalitással játszunk, akkor a végére igenis oda tudunk érni a dobogóra.

– A várakozásoknak megfelelően kemény meccset játszottunk az SC Hírös-Éppel – értékelte a találkozót ladánybenei részről Fodor Zoltán. – A 30. percig uraltuk a mérkőzést, de ott a második kényszerű cserét is végre kellett hajtanom, ami a múlt héten elvesztett három kezdő játékosommal együtt már akkora terhet jelentett a csapat vállán, amit sajnos nem bírtunk el. Ennek ellenére gratulálok a saját csapatomnak a hozzáállása miatt, mert mindent megtettek a srácok, és ha van egy kis szerencsénk, az utolsó percekben ki is egyenlíthettünk volna, de sajnos ma ennyire futotta. Gratulálok az SC Hírös-Ép csapatának is, mert keményen és jól futballoztak.

SC Hírös-Ép Egyesület II.-Ladánybenei LC 2-1 (1-1)

Kecskemét, vezette: Rosta Kevin (Horváth Zoltán, Kiss Réka)

SC Hírös-Ép II.: Szabó M. - Józan, Korenika Sz., Farkas, Parázs, Bagó (Kovács K. 61.), Márton (Korenika P. 85.), Mányoki, Szrapkó (Pálvölgyi 88.), Sáfrány (Fekete 92.), Godó.

Ladánybenei LC: Faragó Á. - Berta (Faragó M. 51.), Koller A., Koller D., Tóth Z., Lantos, Fodor, Faragó B., Győrfi, Kalmár (Szlávik 22.), Dóka (Czanik 29., Kanizsai 77.)

Gól: Márton a 48., Parázs a 75. illetve Lantos a 38. percben.

Sárga lap: Pálvölgyi 93. illetve Fodor 68. perc.