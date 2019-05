Elhunyt Dr. Viszmeg Sándor, nyugalmazott főorvos

A városban köztiszteletnek örvendő Dr. Viszmeg Sándor pénteken, életének nyolcvanharmadik évében hunyt el. A paraszti családból származó halasi lokálpatrióta már ötévesen eldöntötte, hogy orvos lesz.

A Szilády Áron Gimnáziumban érettségizett, orvosi diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. Harmincöt éven át volt a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház szülész-nőgyógyász, aneszteziológus orvosa, majd főorvosa.

1997-ben Halas több évtizedes tudományos és kiemelkedően eredményes gyógyító munkájáért, valamint aktív közéleti tevékenységét Pro Urbe Díjjal ismerte el. Dr. Viszmeg Sándor tudományos, orvosi tevékenysége mellett kiváló ökölvívóként is ismerték, sokszor segítette a helyi boksz klubot versenyorvosként is. Emellett a női kézilabda elkötelezz híve is volt, a kétezres években közel egy éven keresztül töltötte be a Kiskunhalasi NKSE elnöki tisztségét.

Egykori gimnáziumának Öregdiákok Társaságának is volt a vezetője, valamint a Római Katolikus Egyházközség világ elnöki posztját is betöltötte. Dr. Viszmeg Sándor temetéséről később intézkednek.