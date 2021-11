Egyedi recept alapján készül a vegán gofri a kis bajai üzemben

Kelemen Szilvia és Torma Tamás évekig tartó kísérletezés után alkották meg a zöldségekből készült terméket, amire a szabadalmaztatási eljárást is megkérték.

Ezt ne hagyja ki! Etikai eljárás indulhat Jakab Péter ellen, hat gyerek sorsa a tét

November elején indították be a mindenmentes vegán gofriszelet, a Vegafri üzemi gyártását a bajai kisvállalkozók. Kelemen Szilvia és Torma Tamás három éve kezdte a kísérletezést és a tervezést. Néhány hete már a Kiváló Bácskai Termék díjat is megkapták a készítményre a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bajai irodájától. A fiatal vállalkozók a kezdetekről számoltak be hírportálunknak.

Friss és fagyasztott zöldségekből készül a termék, amelyre a szabadalmaztatási eljárást is megkérték. A tervek szerint a jövőben az egész országban megjelennek. A gluténmentes akkreditált üzemben a zöldségekből, rizslisztből és aranylenmag-lisztből készül a vegán gofri, egyelőre sós változatban.

– Mi három éve dolgozunk együtt, kezdetben lekvárokat és különböző zöldségleveket készítettünk, amiket a piacokon, vásárokban értékesítettünk. Idővel láttuk, hogy annyira telített a piac, hogy valami újat kellene kipróbálnunk. A párom ötlete volt, hogy készítsünk valami élelmiszert, amire mindig van kereslet. Innen indultunk és hosszú hónapok kísérletezése után megalkottuk, levédettük és szabadalmaztattuk a termékünket – mondta lapunknak Kelemen Szilvia tulajdonos.

Magánberuházás keretében alakították ki a kis üzemet, ahol jelenleg készítik a vegán gofrit. Az új terméket kiállításokon mutatták be az országban több helyen is, és azt tapasztalták, hogy óriási az igény rá.

Nagyon sok az allergiás, az érzékeny ember, akiknek megkönnyítheti az életét a tartósítószer-mentes vegán gofri.

– Nagyon ízlik mindenkinek, ha kenyérpirítóba betesszük, akkor még finomabb, olyan, mintha frissen sült volna. Az iskolásoknak uzsonnára is kitűnő – tette hozzá Gyenge Anett munkatárs. A készítők célja az volt, hogy ne műanyagot együnk, se ízfokozó, se tartósítószer nincs hozzáadva, csak természetes zöldségek. Mint megtudtuk, nem volt könnyű dolguk elindítani a vállalkozást. Torma Tamás gépészmérnök szaktudása nélkül nem sikerült volna elindítani a gyártást.

– Ami nagyon sokáig tartott, az a szabadalmaztatási eljárás. A csomagolóanyagot Bircsák Vivien, egy fiatal tehetséges dizájner tervezte. A nyomdát és a csomagolóanyag-gyártó céget is meg kellett találni, amely legyártotta. Sok ember munkája van ebben. Mi nagyon kevesek lettünk volna ehhez a beruházáshoz. Ha új ízt, új terméket akarunk bevezetni, akkor mindezt elölről kell végigjárni – részletezte Kelemen Szilvia.

A termék Kelemen Szilvia és Torma Tamás közös elképzelése alapján született meg, mint azt megtudtuk, eredetileg a húslevesből megmaradt zöldséggel szerettek volna valamit kezdeni, újrahasznosítani.

– A húslevesből megmaradt zöldségekből akartunk valamit készíteni eredetileg. Megtörtük burgonyatörővel, próbáltunk fasírozottszerű valamit készíteni. Olajban kisütöttük, de nagyon rossz volt. Utána beraktam a sütőbe, de szétrepedt. Ezt követően próbálkoztunk lisztekkel, és amikor már kapott valamilyen masszaállagot, akkor a lányom gyerekkorából megmaradt állatmintás gofrisütőjébe tettem bele. Roppanósra sült, és a párom azt mondta, hogy annyira finom, hogy ezt más embereknek is meg kell kóstolniuk. Így kezdődött az egész. Ő találta ki a Vegafri nevet is, illetve a teljes gyártást. Ez nagyon tetszett nekünk, és az is, hogy ezután már nem a piacon kell fagyoskodnunk a lekvárokkal, zöldséglevekkel – emlékezett vissza a kezdetekre Kelemen Szilvia.

Mint azt hírportálunknak elmondták, első körben heti ezer csomagot szeretnének legyártani, de a közeljövőben olyan gépsort terveznek megvásárolni, amivel óránként 3600 darab termék készülhet. Az üzemet tíz fő részére tervezik, ahol csökkentett munkaképességű al­kalmazottakat is foglalkoztatnának.