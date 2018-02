Bírságot kaphat, aki betemeti az árkokat

A jövőben akár meg is bírságolhatják azokat az ingatlantulajdonosokat, akik házaik előtt betemetik a csapadékelvezető, valamint szikkasztóárkokat. A zöldfelület-gazdálkodásról szóló helyi rendelet szigorításáról legutóbbi ülésén döntött a város képviselő-testülete.

Évtizedes probléma a városban, hogy a házak előtt betemetik az árkokat az ingatlantulajdonosok. – Sokan úgy teszik ezt, hogy lecsövezik az árkot. Azt gondolják, hogy ezzel jót tesznek, hiszen szép zöld felületet létesítenek az árok helyén. Jobb esetben. Rosszabb esetben viszont lebetonozzák az árkot és parkolót alakítanak ki helyette, ami nagyon sok problémát okoz – nyilatkozta lapunknak Sipos Róbert, a városüzemeltetési osztály munkatársa.

Elmondta, mivel a legtöbb utcának csak oldalirányú lejtése van, az útról az árokba kellene folynia a víznek, ám ha betemetik, akkor nem tud elfolyni a víz, ami így eláztatja a szomszédos területeket. Az árkok betemetésével és leburkolásával csökken a vízszikkasztó felület. Az árok helyett lefektetett csővel sem lehet rendesen elszikkasztani a vizet.

Mivel az elmúlt években a szokásosnál is több csapadék hullott, így hatványozottan jelentkeztek az ezzel kapcsolatos problémák. Magasabb a talajvíz szintje, így a csapadék lassabban tud elszikkadni. Az árkok betemetői legtöbbször másoknak okoznak kárt. A felgyülemlett sok víz miatt felázik, salétromosodik, penészedik a szomszédos házak fala, tönkremennek az utak és a járdák is. Ezért a módosított helyi rendelet szerint a jövőben csak az önkormányzat engedélyével lehet hozzányúlni bármilyen közterületi létesítményhez, így az árokhoz is. Aki mégis lefedi a csapadékelvezető árkot, az akár 150 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtható.

– Az önkormányzat azonban nem a bírságolás híve, ezért létrehoztak egy közmunkásokból álló csapatot, amely folyamatosan figyeli az árkokat és ahol kell, segítenek azok karbantartásban – részletezte Sipos Róbert, aki szerint az előkert nyílt árokkal is szép lehet. Számos követendő példa van a városban az árkok esztétikus kialakítására.