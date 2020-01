Bácsalmáson régi-új igazgató kinevezéséről döntöttek

Kedden délután megtartott képviselő-testületi ülésen a városatyák egyhangúlag elfogadták a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést.

A bácsalmási önkormányzat november végén pályázatot írt ki a közművelődési intézmény magasabb vezetői feladatainak az ellátására, tekintettel arra, hogy a mostani megbízás január 31-gyel lejár. A pályázatokat karácsonyig lehetett benyújtani, amit egy szakmai zsűri értékelt és véleményezési javaslatot adott a képviselő-testületnek.

A megmérettetésre egyetlen egy pályázat érkezett Feketéné Ónodi Erzsébet személyében. Népművelő munkássága 1988-ban kezdődött a bácsalmási művelődési házban, ahol sok éven keresztül igazgató-helyettesként is dolgozott. 1991-ben négy intézményt (művelődési ház, könyvtár, gyűjtemények háza és a tornacsarnok) vontak össze a településen, aminek az irányítása még nagyobb kihívást jelentett számára. 2000 és 2010 között ügyvezető igazgatóként dolgozott, mivel a városi önkormányzat 2000-től vállalkozási formában üzemelteti a közművelődési intézményt. 2011-ben a Fiedler Közösségi Ház is a kulturális intézményhez került a hatékonyabb és költségtakarékosabb ellátás érdekében. A 2014-es megbízott igazgatói státuszt 2015 és 2019 között intézményvezetői kinevezés követte, most már a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ irányításával.

Feketéné Ónodi Erzsébet munkáját 2014-ben a városi önkormányzat Bácsalmás Város Kultúrájáért-Nemzetiségeiért díjjal jutalmazta.

A képviselő-testület döntése alapján az új megbízás 2020. február 1-től 2025. január 31-ig szól.