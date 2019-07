Az idei tanévben végzett szakmai munkát díjazták

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban hagyományosan június végén, a tanévzáró értekezleten az elmúlt tanévben nyújtott szakmai munka alapján adják át a „Rákóczi-díjat” és a „Nevelő-oktató munka támogatásáért díjat”.

A Rákóczi-díjat a nevelő-oktató munkában kiemelkedő eredményeket elérő és az iskola céljait hatékonyan támogató pedagógus kaphatja. A 2018-2019-es tanévben Sós Erika részesült ebben az elismerésben, aki 2003 óta az iskola pedagógusa. Ellátja az ifjúságvédelmi és tankönyvfelelősi munkát, valamint állandó szervezője az iskolai egészségnapoknak. 2006-ban a tanulók javaslati alapján Pro Iuventute-díjat kapott.

A Nevelő-oktató munka támogatásáért díjat az a személy kaphatja, aki huzamosabb időn keresztül szolgálta, segítette a nevelő-oktató munkát. Ezt az elismerést Dávid Géza kapta, aki nem tudott részt venni az eseményen, kitüntetését korábban vette át. Géza agrárszakmai tanárként kezdte pályafutását az intézményben – ahol az érettségijét is szerezte –, majd az iskola labdarúgósportjából is tevékenyen kivette a részét, a Rákóczi Kupa egyik fő szervezője volt, ma is segíti az esemény lebonyolítását. 2017-ben elhagyta ugyan a tanári pályát, de az iskola leány labdarúgó csapatának edzői feladatait ő látja el.

A tanévzáró értekezleten egyéb kitüntetésben részesült pedagógusokat is köszöntöttek. Patocskainé Anda Gabriellát, aki Pro Iuventute-díjban részesült, Szabó Juliannát, aki a Kiskunhalas Város Közneveléséért Díjat vehette át, valamint Hegedűsné Solymosi Ildikót, aki a Római Katolikus Főplébánia által alapított „Az év pedagógusa” díjat kapott.