Az ezredes rendőri hitvallása az alázat és az emberség lett

Ambrus Zoltán ezredes a Nagykőrösi Rendőrkapitányság kapitánya, akinek kiváló munkája elismeréseként Szent György-érdemjelet adományozott Pintér Sándor belügyminiszter április 24-én, a rendőrség napján. Az elismerés a belügyi szerveken belül kapható legmagasabb miniszteri elismerés. A méltatás kapcsán Ambrus Zoltánnal beszélgettünk fordulatos pályafutásáról és a kései, de gyümölcsöző újrakezdésekről.

– A belügyi szervek legmagasabb miniszteri kitüntetését kapta meg a közelmúltban a belügyminisztertől. Mit jelent önnek az elismerés?

– Sokat jelent, főleg, hogy idén leszek 60 éves, és 25 éve szolgálok a rendőrség kötelékében. Úgy érzem, hogy ez a 25 év a folyamatos munka elismerése, emellett idén százéves a magyar rendőrség, és ugyanebben az évben kaptam meg a Szent György-érdemjelet. Meglepetésként ért, nem volt előszele.

– Mindig rendőr szeretett volna lenni?

– Fiatalon katona. Ez családi hatásnak is betudható, mert édesapám ugyan nem katona, ám nagyon katonás volt: rendszerető és fegyelmezett, aki belénk táplálta azt, hogy mindennek megvan a maga sora és rendje. Ebben nőttünk fel. Ezért is mentem katonai kollégiumba, amikor általános iskola után Egerben tanultam tovább a Dobó István Gimnáziumban. Ezután Szentendrén, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán tanultam és végeztem harckocsizó parancsnoki szakon, 1983-ban avattak katonatisztté. Első állomáshelyem Kalocsa volt, majd Varsóban elvégeztem a Katonai Akadémiát, mely után különböző állomáshelyeken szolgáltam. Nagyon erős volt bennem a katonalét iránti vágy és elhatározás. 1994-ben döntöttem úgy, hogy megszakítom azt a pályámat és újat kezdek a rendőrségen. Nem kellett sokat gondolkodnom, hiszen aki egyszer egyenruhát ölt, nagyon nehezen válik meg tőle.

– Milyen volt barnáról kék egyenruhára váltani?

– Eltartott egy darabig a kék egyenruha felöltése, mert bűnügyes vonalon kezdtem a Ceglédi Rendőrkapitányságon és ott civilben dolgoztunk. De komolyra fordítva a szót, nagy változást jelentett az életemben mind gondolkodásmódban, mind a napi munka jellegében is. A honvédségnél arra készültünk, hogyha majd bekövetkezik a baj, arra hogyan reagálunk, míg a rendőrségen napi feladatok vannak, olyanok is, melyekre nincs felkészülési idő.

– Mik jelentettek nehézséget a váltásban?

– A legnagyobb nehézséget a hazaköltözés jelentette, hiszen akkor Kaposvárott laktunk. Itt aztán új egzisztenciát kellett felépítenünk, új környezetbe kerültünk, a régi ismerősökkel újra felvettük a kapcsolatot. Mindez nehéz volt és nagy változást jelentett. Természetesen a feladat sem volt ismert előttem, hiszen azzal a területtel soha nem foglalkoztam előtte. Teljesen nullkilométeresen kezdtem, mondhatom, hogy a váltás előtt talán még rendőr ismerősöm sem volt. De szerencsésnek érzem magam, mert jó mestereim voltak, akik jól megtanították a szakmát. Három-négy év kellett, hogy belerázódjam, akkoriban a változások sem voltak annyira gyorsak, mint manapság.

– Milyen feladatai voltak?

– Nyomozati és vizsgálati feladatok voltak kezdetben, a forrónyomos tevékenységtől a helyszínelésig, de elsősorban a vizsgálati feladatokban vettem részt.

– Viszonylag későn került a rendőrség kötelékébe. Tudott valamit hasznosítani előző pályafutása tapasztalataiból?

– Igen, de nem feltétlenül szakmailag, hanem emberségből, vezetésből. Mivel parancsnoki szakon végeztem, a képzés során nagy hangsúlyt fektettek az emberi oldalra. Szakaszparancsnokként kezdtem 30 fővel, majd zászlóaljparancsnok lettem – volt olyan idő, amikor 400 ember tartozott alám, őket kellett vezetni, irányítani. Ott megtanultam, hogy hogyan kell az emberekkel bánni és hogyan szabjak mindenkire egyénileg feladatot. Sokan elfelejtik, hogy nem lehet mindenkit egy kaptafára venni, hanem teret és sikerélményt kell adni az embereknek a megoldható, egyénileg rájuk mért feladatokkal. Talán azért is tudok 2008 óta olyan beosztásban lenni, hogy rám bíznak szervezeti egységeket, mert mindig szem előtt tartom a vezetés emberi oldalát. Ez anyai örökségemben gyökerezhet, édesanyám pedagógus volt és örököltem tőle a pedagógiai szemléletet. A honvédségnél is hat évig tiszthelyetteseket tanítottam.

– Milyen területeken dolgozott az elmúlt 25 évben?

– A bűnügyön kezdtem vizsgálóként és nyomozóként, utána volt egy kis kitérőm, a kapitányságvezető felkérésére egy évig személyzeti feladatokat láttam el. Utána 2000-től 2007 végéig közrendvédelmi osztályvezető voltam és ezt követően kapitányságvezető Cegléden 2012. október 31-ig. Ezután két évig tanácsadó, majd 2014 nyara óta vezetem a Nagykőrösi Rendőrkapitányságot.

– A pályafutása során mely feladat állt különösen közel a szívéhez?

– Ami megfogott és testhezálló volt, az a közrendvédelmi osztályvezetői beosztás. Akkor azokkal a kollégákkal kellett foglalkozni, akik az utcán járőröztek. Ott jobban is érvényesült az a tudás, amit még a honvédségtől hoztam magammal. Nagyon szerettem a kutatási feladatokat is. Jó pár éven keresztül voltam alegységbe szervezett állomány parancsnoka, melyben több kapitányságról érkezett háromszakasznyi rendőr.

– Mi teszi a jó vezetőt?

– Azt hiszem, hogy a legfontosabb a szakma iránti alázat. Ha valami feladat van, akkor addig csinálom, míg elvégzem, és bizony emiatt úgymond hazaviszem a munkát, otthon is a megoldáson kattog az agyam.

– Említette, hogy idén lesz 60 éves és egész pályafutása alatt egyenruhát viselt. Már nyugdíjas lehetne, mégsem ment el. Miért?

– Igen, nyitva volt a lehetőség 2011. december 31-ig, de ki akartam dolgozni az időmet, nem akartam otthon ülni, hanem hasznosan akartam eltölteni. Külön öröm, hogy az elöljáróim is alkalmasnak ítéltek ehhez.

– Mely szakmai eredményére büszke különösen?

– Az egész pályafutásomra büszke vagyok. Mondhatnám, hogy a nulláról eljutottam oda, ami szerintem a rendőri munka egyik csúcsa, hogy kapitányságot vezethetek. Főleg egy olyan városban, ahol lakom. Hiszen itt olyan emberekkel dolgozom együtt, akiket ismerhetek is, akár a polgármesterre gondolhatunk, vagy a közigazgatás más szereplőire. Büszkeség, hogy együtt munkálkodhatunk azon, hogy Nagykőrös élhető legyen. Persze voltak mélypontok a 25 év alatt, de azt hiszem, hogy a nehézségekből sikerült erőt kovácsolnom. Szerencsére nem vagyok maximalista, de a legjobb tudásom alapján mindent megteszek az eredményekért és ez sokat segített. Nem szeretem a megfelelés kifejezést sem. Mert minek felelünk meg? Inkább úgy mondanám, hogyha problémával szembesülünk, akkor törekedjünk arra, hogy abból mindig erősebben kerüljünk ki, és az elkövetkező feladatra még jobban ráhangolódjunk.

– Hogyan értékeli a nagykőrösi kapitányság élén eltöltött idejét?

– Sikeresnek, de fontos hozzátenni, hogy a nagykőrösi alapvetően egy nagyon jó kapitányság, Pest megye egyetlen kis kapitánysága, 75 fővel dolgozunk. Viszont az eredményeink hosszú évek óta kimagaslóak, és ez az elődeim munkáját is dicséri. Úgy érzem, hogy ezt tudtam folytatni. Azt hiszem, az elmúlt öt és fél évben egy olyan kollektívát tudtam összekovácsolni, hogy a legnehezebb időkben is – mint amilyen a mostani koronavírusos időszak is – ugyanúgy végezzük a feladatainkat, mint azelőtt. Nem szeretem, ha panaszkodunk arra, milyen nehéz most, mert igen, nehéz, de az alapfeladatainkat mindenképpen el kell látni a pluszfeladatok mellett, a járványhelyzetben is.

– Hogyan fogalmazná meg rendőri hitvallását?

– A már említett alázat és emberség. Nemcsak a kollégákkal szemben, hanem mindenkivel az életben. Az irodám ajtaja nyitva áll az emberek számára, és ha tudok, segítek a problémájukon.

– Mivel szeret foglalkozni, ha leveszi az egyenruhát?

– Az elmúlt 10 évem a motorozásról szólt, nagyon jó csapat gyűlt össze. Nagy túrákat tettünk Európa-szerte, legutoljára éppen Észak-Olaszországban jártunk még tavaly nyáron, a járvány kitörése előtt. Régen egyáltalán nem foglalkoztam a motorokkal, nem érdekeltek, és egyszerre felkeltették az érdeklődésemet. Egy 1100 köbcentis Yamaha Drag Starral kezdtem, azt lecseréltem egy Honda túramotorra, most egy 1988-as Kawasaki 750-es choppert hajtok. De ma már nem vállalkozom nagy túrákra, mert nagyon fárasztóak. Emellett és persze főleg unokázom, most lesznek három- és ötévesek a kislányok.

– Pályafutása csúcsára ért. Hogyan tekint innen a jövőbe?

– A csúcsról messzire el lehet látni, én a nyugdíjat látom, illetve nálunk ezt rendelkezési állománynak mondják, lehetőség szerint idén szeretnék elmenni. Szeptemberben töltöm a 60-at és azután lehet élni ezzel a lehetőséggel. Szép volt, de hosszú is az elmúlt 25 év, rengeteg feladattal. Büszke vagyok arra, hogy itt lehetek kapitány és itt lesz vége a pályafutásomnak.

– Mit fog csinálni nyugdíjas éveiben?

– Elsősorban segítek a családnak és találkozom azokkal a barátaimmal, akikkel már 20 éve nem láttuk egymást. Szeretnék utazni is. Nagy álmom, hogy keresztülmotorozzam az Egyesült Államokat a 66-os úton, amitől azért kicsit tartok. Hatalmas út és én sem leszek már fiatalabb. De ha a motorostársak megszervezik, nem leszek ellene.