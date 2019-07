Az élő vizeket kedveljük legjobban

Múlt héten azt kérdeztük olvasóinktól, hol szeretnek a legjobban strandolni. Lássuk a szavazás eredményét.

A nyári nagy melegben nincs is jobb elfoglaltság, mint csobbanni egyet a hűsítő vízben. Vannak, akik kizárólag az élő vizekre esküsznek, mások jobban szeretik a kék színben pompázó medencéket. Kíváncsiak voltunk olvasóink melyik lehetőséget választják a kánikulában.

A szavazók közel fele a természetes vizeket választja, ha strandolni indul. Mielőtt bárki elindulna a vízpartokra, ajánlatos utánanézni a víz minőségének, mert nem minden vízben érdemes megmártózni.

Bármilyen fürdőzési lehetőség szóba jöhet a nyár folyamán a válaszolók 22 százalékának. Nekik mindegy, hogy iszap vagy klór van a vízben, csak hideg legyen, és gyanítjuk az sem utolsó szempont, hogy legyen fagyi és lángos a közelben.

Olvasóink 17 százaléka nemcsak nyáron, hanem akár év közben is eljár a fürdőkbe. Ezt nem is csodáljuk, hiszen legtöbb fürdőben termálvizes medence is található, melynek egészségügyi jótékony hatásai is lehetnek.

A legkevesebben a medencés strandolást kedvelik a voksolók.