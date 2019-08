Államalapításunk ünnepén adták az új óvodát Petőfiszálláson

A petőfiszállásiak régi vágya vált valóra azzal, hogy elkészült a község új, három csoportszobás, hétszáz négyzetméteres óvodája. A falu központjában megépült modern, 21. századi épület ünnepélyes átadását az államalapítási ünnepség keretében tartották kedden délelőtt. A beruházásra közel 170 millió forint uniós támogatást kapott a település, az önkormányzat mintegy 50 millió forinttal járult hozzá a megvalósításhoz – hangozott el ez átadáson.

– Fontos mérföldkő ez a mai nap településünk életében. Sok álmodozás, tervezgetés és még több kitartó munka eredménye az, hogy a mai napon átadhatjuk új óvodánkat – mondta a keddi ünnepségen Szász János polgármester. Hozzátette, egy településvezető legnagyobb öröme, ha növekszik a gyermekek száma és nem leépíteni, bezárni, hanem bővíteni kell az óvodát. Az új intézmény megépítésére azért volt szükség, mert a régit kinőtték a gyerekek – mondta a polgármester.

Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a folyamatosan megújuló Magyarország erkölcsi rendjét, hitét kereszténységünk alapozza meg és működteti. Petőfiszállást is erősíti – nem csak lélekben és erkölcsben – a kegyhely, Pálosszentkút, melynek köszönhetően olyan sajátos légkör van a településen, amely alapja és mozgósító ereje a folyamatos megújulásnak – fogalmazott a honatya.

– Ahol gyermek van, ott jövő van. Kormányzati és önkormányzati kötelezettség, hogy a jövőnek, a gyermeknek megfelelő körülményeket biztosítsunk. Mert így volt ez ezer esztendeje is. És most, ha csak egy rövid időre is gondoljunk Szent Istvánra, a családapára. Arra a családapára, aki tudatosan nevelte kicsi gyermekét, Imre herceget. És gondoljunk az óvónőkre, akiknek rendkívül nagy a felelősségük, legalább akkora, mint a szülőké. Kutatók bizonyítják ugyanis, hogy a gyermek első néhány esztendeje a legfontosabb az ember életében, hiszen az akkor kialakított szokások és szabályok nagyban meghatározzák a gyermek jövőjét. Ezért a kormányzat kötelezettsége, hogy még erőteljesebben elismerje anyagilag is azok munkáját, akik kisgyermeket nevelnek, mert azok az ország jövőjét készítik elő – hangsúlyozta Lezsák Sándor.

Az ünnepi beszédek után Balla Barnabás atya áldotta és szentelte meg az új Csicsergő Óvodát.