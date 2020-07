A tervezési időszak után fél év alatt újult meg a Vadkerti-tó

Megújulva, modern arculattal és kibővített szolgáltatásokkal várja a fürdőzőket idén nyáron a Vadkerti-tó. Környéke és infrastruktúrája a napokban befejezett beruházás nyomán európai színvonalúvá vált. A tó életét szerencsére kevéssé befolyásolta a koronavírus-járvány, néhány program ugyan elmaradt a szezon elején, de kiváló idényt teljesít az üdülőhely: egy napsütéses napon mintegy 2500 vendég érkezik oda kikapcsolódni.

Mintegy öt éve fogalmazódott meg az önkormányzat szándéka, hogy modernizálja a tó létesítményeit és ezóta zajlottak a tervezési munkák, az utóbbi fél évben pedig a kivitelezést végezték. Mára teljesen megújult a Vadkerti-tó környéke, a beruházás főbb elemeinek megvalósítása véget ért, már csak az apróbb simítások vannak hátra, melyek egyáltalán nem érintik a fürdőzők életét – mondta Schnürlein Andor, a fenntartó Vadkert Komszolg Kft. ügyvezetője.

A több mint 380 millió forintos pályázati forrásból fedezett beruházás nyomán letisztult és szemet gyönyörködtető környezetben töltődhetnek fel a népszerű fürdőhely látogatói. A tó három bejáratából kettő lett, az új frontrész épületegyüttese egyesíti magában ezeket egy beléptetőkapu formájában. Ugyanitt egy bekamerázott szabadtéri kerékpártárolót is kialakítottak, illetve bent fedett tárolóban is elhelyezhetik járművüket a biciklivel érkezők.

Szintén az épületegyüttesben kapott helyet egy baba-mama szoba, melyben mikrohullámú sütő, konyhapult, családi zuhanyzó és illemhely, pelenkázóhelyiség és szoptatós szoba várja a kisgyermekes családokat, közvetlenül az orvosi szoba mellett.

Új étterem is nyitott a komplexumban, mely felett egy nagy területű tetőteraszra fellépcsőzve élvezhetik a kilátást a vendégek.

Teljesen megújult a strand területén álló, immár háromcsillagos Fekete Villa Panzió is. A Kisfaludy-program keretében átalakították a régi épületet, ahol kilenc klimatizált, saját fürdőszobával és erkéllyel vagy terasszal rendelkező szobát építettek ki.

A 72 hektáros szikes tó 600 méteres partszakaszát használhatják a vendégek, ennek egy részén plázst létesítettek tengeri homokkal, napozóágyakkal és négy bérelhető pavilonnal, melyek hamarosan megkapják bútorzatukat.

Új sétány vezet végig a strand büfé részéig, ami pénteken kapta meg a hangulatvilágítását. Az ügyvezető elmondta, hogy az önkormányzat kifejezett célja egész éves programlehetőségekkel csábítani a vendégeket, ezért a strandszezont követően is várják a kilátogatókat a három és fél kilométeres tanösvényre. A tervek szerint a könnyebb megközelíthetőség kedvéért a sétányt is meghosszabbítják ennek elejéig.

Egy 300 négyzetméteres 22 állásos parkoló is épült a főbejárattal szemben, és a mellette lévő téren még 300 autót tudnak parkoltatni, illetve a másik bejáratnál található parkoló további 500 autónak biztosít helyet. A strand főbejáratánál zöldterületeket is kialakítottak, melyeket ősszel parkosítanak.

Az ügyvezető kérdésünkre elmondta, hogy kiváló szezont teljesítenek. – A strand maximális befogadóképessége 2500 fő, és egy kánikulai napon ezt el is éri a vendégek száma. Természetesen hangsúlyt fektetünk a biztonságra. Szerencsére a nagy tér szabadságot ad, hiszen még nagy látogatószám mellett is könnyen megtartják egymástól az előírt másfél méteres távolságot a csoportok, és a terület számos pontján kézfertőtlenítőket helyeztünk ki – mondta.

A szezon hagyományosan május végén indul a motoros fesztivállal, amit a vírushelyzet miatt nem tarthattak meg idén, ahogy a sörfesztivált sem. De a strandkézilabda-kupán sikeresen túl vannak, ebben az évben 40 csapat mérkőzött meg egymással és megtartották a strandfocibajnokságot is. A napokban volt a hagyományos, triatlonnal színesített futóverseny, ami 400 futót mozgatott meg.