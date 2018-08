A daganatos betegekért zenél Radics Sándor cimbalomművész

Guinness-rekordra készül Radics Sándor cimbalomművész. Kecskemét mezővárosi rangra emelésének 650. évfordulója tiszteletére 650 percen át cimbalmozik a Helyi Termék Ünnepen. A rekordkísérlet egyben jótékony célú rendezvény, a befolyt összegből a daganatos betegek gyógyítását segítené.

Radics Sándor Euró­pai Unió nagydíjas mestercimbalmos nem ismeretlen a kecskeméti közönség előtt. Bár Budapesten nőtt fel, az elmúlt néhány évtizedben kecskemétivé vált. Színvonalas cimbalomjátékának köszönhetően világszerte népszerű és keresett művész. Bejárta a világot, Japántól Amerikán át Hollandiáig mindenhol népes rajongótábora van. Több mint egy évtizedig Hollandiában és Belgiumban élt, mindkét országban óriási sikert aratott cimbalomjátéka. A brüsszeli Európa Parlamentben is többször fellépett. Emellett hazai és külföldi közismert személyeknek is játszott már, például a holland királynőnek, Arnold Schwarzeneggernek, Sylvester Stallonénak, Roger Moore-­nak, Sandokánnak, azaz Kabir Bedinek, Gábor Zsazsának, Hofi Gézának.

A világ legnagyobb zenekaraiban játszott, mielőtt szólókarrierjére fókuszált volna. Mága Zoltánnal, Lajkó Félixszel és a 100 Tagú Cigányzenekarral is számos helyen fel­lépett.

Ma már Kecskemétet tekinti otthonának, hosszú évekkel ezelőtt ide nősült. Lokálpatrióta elhivatottságát fémjelzi, hogy az elmúlt hat évben hatszor adott jótékony célú koncertet.

– A befolyt összeget szinte minden alkalommal helyi szervezetek, alapítványok megsegítésére fordítottam. Többek között jelentős összeget adományoztam a Nagytemplom felújítására, a Juhar utcai iskolának, a Máltai Szeretetszolgálatnak, a Farkas Villának, a megyei kórház koraszülöttosztályának. Egy alkalommal pedig Kecskemét testvérvárosának, Beregszásznak hátrányos helyzetű családjait támogattam a koncert bevételéből – összegezte Radics Sándor, aki jelenleg a Sasfészekben és a Varga-­tanyán is zenél.

A zenei világban nagyon sok ismert művészt barátjának mondhat. Például Roby Lakatossal együtt zenélt Dubai­ban Franco Nero színésznek, aki ezért cserébe jelentős összeget utalt át a megyei kórház koraszülöttosztályának. Unokahúga, Radics Gigi pedig neki köszönhetően már többször fellépett Kecskeméten.

Radics Sándor zenei repertoárja nagyon sokszínű. A hangulatos cigányzene mellett klasszikus és modern műveket is szívesen játszik. A magyar turizmus zenei szószólója, több alkalommal képviselte már hazánkat világszintű rendezvényeken. Tavaly karácsonykor a Máltai Szeretetszolgálat Jónak lenni jó! elnevezésű jótékony akcióját is segítette.

A cimbalomművész élete a közelmúltban fordulóponthoz ért. Nagyon súlyos betegségen esett át, szó szerint a halál torkából tért vissza.

– A Jóistenbe vetett hitem segített át életem legnehezebb időszakán. Segített újrakezdeni, visszatérni a zenéhez, folytatni az életemet. Ezt a csodálatos ajándékot szeretném megköszönni azzal, hogy a város mezővárosi rangra emelésének 650. évfordulója tiszteletére 650 percen át cimbalmozom – árulta el a művész.

A rekordkísérlettel – ha sikerül – bekerül a Guinness-­rekordok könyvébe. Az eseményre a szeptember végén megrendezendő Helyi Termék Ünnepen kerül sor. Várhatóan szeptember 30-án, vasárnap Kecskemét főterén a közönség is részesévé válhat a nem mindennapi cimbalmozásnak. Radics Sándor 650 percen át egyfolytában cimbalmozik. A közel 11 órás műsornak több sztárvendége is lesz.

– A tervem szerint több barátomat is meginvitálom a rekordkísérletre. Néhány percre ők is bekapcsolódnának a műsoromba. Várható többek között Mága Zoltán, Radics Gigi, Pitti Katalin, Roby Lakatos, Kökény Attila, Oláh Gergő és Csík János. Nem biztos, hogy mindenki ráér, de úgy gondolom, így is egy nem mindennapi esemény részese lehet a közönség. A rendezvény ingyenes lesz, de adományokat örömmel fogadok. A befolyt összeggel pedig a megyei kórház onkoradiológiai részlegének munkáját segíteném – jegyezte meg végül.