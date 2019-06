A családvédelmi akciótervről tájékoztatta a településvezetőket Novák Katalin (galéria)

Az Alföld egyik legszebb Mária kegyhelyén, Pálosszentkúton tartották a 4. választókerület polgármestereinek hetvenhetedik találkozóját csütörtökön. Az esemény vendége volt Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, akik a családvédelmi akciótervről tájékoztatta a településvezetőket.

A polgármesterek negyedévente ülnek tárgyalóasztalhoz Lezsák Sándor országgyűlési képviselő invitálására. Az esemény alkalmat ad arra, hogy megvitassák a körzetet érintő kérdéseket és problémákat. Hagyomány, hogy a találkozó kezdetén a házigazda polgármester bemutatja a települést a vendégeknek. Szász János többek között arról is beszámolt, hogy hamarosan befejeződik a tejfeldolgozó építése és elkészült a község új óvodája is, melyre azért volt szükség mert a korábbit kinőtték a gyerekek. A falu lélekszáma ugyanis az elmúlt években több mint tíz százalékkal emelkedett.

Minden találkozón aktuális, országos témákról kapnak tájékoztatást a polgármesterek. Ezúttal Novák Katalin államtitkár a jövő évi költségvetésről, azon belül pedig a családtámogatásokról beszélt. Elmondta, hogy jövőre minden eddiginél több forrást biztosítanak a családok segítésére. – Segítjük azokat, akik gyermekvállalás előtt állnak. Azokat, akik már gyermeket nevelnek. Azokat, akik otthont teremtenek maguknak. Azokat, akinél érkezik a kistestvér a családba. Igyekszünk minden élethelyzetben segítséget nyújtani. Szeretnénk, ha Magyarország demográfiai, népesedési kihívásait nem bevándorlással orvosolnánk, hanem a magyar gyermekek születésének a támogatásával. Erről szól az a családpolitika, amit 2010 óta következetesen visz a magyar kormány. Ez látszik abból is, hogy a jövő évi költségvetésbe több mint két és félszer több forrás áll rendelkezésre mint 2010-ben – hangsúlyozta Novák Katalin. – Ha a jövő évi költségvetést nézzük, akkor azt látjuk, hogy a 2200 milliárd forintot is meghaladja a családok támogatására rendelkezésre álló összeg. A hagyományos, eddig ismert családtámogatások mellett, július elsejétől elindul a családvédelmi akcióterv. A 2200 milliárd forintot meghaladó keretből, mintegy 200 millió forint áll rendelkezésre az akciótervhez kapcsolódóan a következő évben. Ugyanakkor a babaváró támogatáson keresztül több mint 400 milliárd forintot fognak felvenni a fiatalok, kamatmentes hitelként, amit vissza sem kell fizetniük, ha gyermeket vállalnak – részletezte az államtitkár. Arról is beszámolt, hogy jövő évi költségvetésben megközelíti a 300 milliárd forintot az otthonteremtéshez kapcsolódó támogatások összege. Ebben a július elsejétől induló falusi csok is benne van. Azt is elmondta, hogy emelkedett a családi adókedvezmény is, amely jövőre kibővül a négy gyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességével. Az elkövetkező időszak kiemelt programja lesz a bölcsőde fejlesztés, amelyre a jövő évi költségvetésben 40 milliárd forint áll rendelkezésre – jegyezte meg Novák Katalin. – Örömteli az is, hogy Bács-Kiskun megyében, ezen belül pedig a 4. számú választókerületben 65 százalékkal emelkedett a házasságkötések száma, nőtt az élve születések száma, miközben csökkent a halálozás – tette hozzá az államtitkár.

A tanácskozás további részében Kicsiny László a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és ifj. Csáki Béla a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatta a polgármestereket a megyei fejlesztésekről. Így például beszámolót hallhattak a megyei önkormányzat egyik pilot projektjéről, melynek során egy német vállalkozás letelepedését segítik Fülöpjakabon.