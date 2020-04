A babanézésről a rokonságnak le kell mondania

A járványhelyzet idején is számíthatnak a kismamák Néma Attiláné Ella dúla és szülésfelkészítő szakmai tapasztalatára. Sikeresen működik az online tanácsadása, szülésfelkészítése, szülésélmény-feldolgozása csoportos és egyéni formában. Szülés szívvel-lélekkel vírushelyzetben is című Facebook-oldala segítségével sokakhoz jutnak el a hasznos információk. Emellett társaival a világhálón a Babaváró kedd esték sorozatot is folytatják.

A szakembert megkérdeztük arról: mi a tapasztalata, a kismamák félnek attól, hogy elkapják a koronavírust?

– Természetesen megfordul a fejükben, de a statisztikák azt mutatják, hogy kevés ilyen eset van. Talán pont azért, mivel a várandósok egyébként is az átlagnál jobban vigyáznak az egészségükre, higiénikusabb környezetet teremtenek maguk körül. Ha mégis elkapja, és úgy kell szülnie, akkor sem kell félnie a kismamának. A szakemberek megteszik majd a szükséges óvintézkedéseket. Reméljük, hogy minimalizálják – amennyire csak lehet – az anya-baba szeparációját. Jelenlegi tudásunk szerint az anya a megfelelő óvintézkedések mellett szoptathatja is a kicsit, az anyatejen keresztül nem megy át a fertőzés, az abban lévő nagyon fontos immunanyagokat viszont megkapja a baba. De ebben a kérdésben a helyi szakemberekre kell támaszkodnia.

Némáné Ella minden anyukát megnyugtat azzal kapcsolatban is, hogy a baba születése után sem maradnak magukra.

– A babákat ellenőrzik a kórházban, egészségesen adják ki őket, arra azonban ügyeljenek a szülők, hogy senki ne látogassa meg őket a járványhelyzet idején. A nagyszülők is csak akkor, ha előtte két hétig senkivel nem érintkeztek, otthoni karanténban voltak. Vélhetően a védőnő és a gyermekorvos is csak telefonon vagy online lesz elérhető. Ettől sem kell megijedni, hiszen egy egészséges újszülött magától is szépen fejlődik, a szakemberek pedig megtalálják a módját a szükséges ellenőrzéseknek. Az újszülött babával töltött első hetek amúgy is az otthon falai között telnek, így a vírushelyzetben ez még előny is lehet, könnyebben viselhetik a bezártságot. Kívánom, hogy ez az időszak mindenkinek a meghittségről szóljon, ami segíti a babával való összeszokást is!