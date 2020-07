Tovább keresik a kecskeméti fiatalembert

Július 13-a óta nem adott életjelet magáról a 26 éves, Hegedűs-Deme Regő, akinek eltűnése miatt körözést adott ki a rendőrség.

Mint arról korábban is beszámoltunk: a fiatalember otthonából magával vitte a laptopját és telefonját, de sem interneten, sem telefonon nem lehet elérni. Édesapja, Hegedűs-Deme Zsolt a közösségi oldalán kért segítséget fiuk megtalálásához. Mint írta: „Nem élt éjszakai életet, nem ivott, nem drogozott, Regő magába zárkózó típus, internetes »Gamer« baráti körrel. Közösségi oldalakon nincs profilja.”

– A felhívásra rengeteg visszajelzés érkezett – mondta el érdeklődésünkre az édesapa, aki újabb információkhoz is jutott, de továbbra is kéri, hogy aki tud valamit Regőről, az jelentkezzen nála a 30/585-9014-es telefonszámon, vagy írjon a [email protected] címre. Természetesen a rendőrség 112-es számára is lehet bejelentéseket tenni az eltűnt fiatalemberrel kapcsolatban.

Az édesapához érkezett egyik jelzés szerint állítólag Münchenben látták Regőt, rövid hajjal és megborotválkozva. A vonat július 13-án 20.40-kor indult a Keleti pályaudvarról, és másnap 6.25 körül ért a bajor városba.

– Aki látta, kérem ruhájáról, táskájáról, cipőjéről, maszkja színéről, órájáról, vagyis a teljes kinézetéről adjon felvilágosítást – kérte Hegedűs-­Deme Zsolt, aki várja azok jelentkezését is, akik láthatták július 18-án Regőt a 22.28–23.43-as Budapest–Komárom vonaton utazni.

Az esetleges müncheni szál miatt merült fel a kérdés: „Július 11-én szombaton, vagy július 13-án hétfőn volt-e fodrásznál Kecskeméten. Kérek minden kecskeméti, esetleg budapesti fodrászt, nézze meg a képet és ha nála vágatta rövidre a haját, jelezzen!” – tette közzé Hegedűs-Deme Zsolt, aki abban reménykedik, hogy nincs baja Regőnek és egészségesen megkerül.