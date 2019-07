Letépte az idős nő nyakláncát, 19 hónap börtönt kapott

Kifosztás miatt 1 év 7 hónap börtönre ítélt a Kecskeméti Törvényszék egy 31 éves kecskeméti férfit, aki tavaly nyáron egy idős nő nyakából letépte arany nyakláncát.

A 31 éves férfi tavaly július 20-án délelőtt 11 óra körül az egyik kecskeméti nagyáruház előtti járdán megszólította gyerekkori ismerőse nagyanyját. Igyekezett az egyébként őt nem ismerő asszony bizalmába férkőzni és fiatalon elhunyt unokája miatti sajnálkozását fejezte ki. Az idős nő válaszolt a férfinek, azonban nem állt meg, hanem gyalogolt tovább a közelben lévő társasházi otthonához. A vádlott követte a nehezen mozgó asszonyt a lépcsőházba, majd amikor a sértett a lakása elé ért és annak ajtaját nyitotta volna ki, váratlanul mögé lépett, nyakából kitépte az 55 ezer forint értékű aranyláncát és elmenekült. A férfit még aznap elfogták, azonban a nyaklánc nem került elő.

A vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, amelyet az eljárás során rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok is alátámasztottak, így a bíróság a férfit 1 év 7 hónap 15 nap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint arra, hogy a sértettnek a nyaklánc értékét is fizesse meg. Az ítéletet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így az jogerőre emelkedett.