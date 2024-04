Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Volt egy határozott játéktervünk. Ez volt a harmadik meccsünk egy héten belül. A középpályán mélyebben akartunk védekezni és átmenetekben a területeket, Krisztofer kreativitását és Pálinkás megindulásait kihasználni. Ez meg is valósult, az első félidőben érvényesíteni tudtuk az akaratunkat. A második játékrészben mezőnyfölényben játszottak a vendégek, és egyéni villanásokkal eldöntötték a mérkőzést. Nem véletlen, hiszen remek játékosok alkotják a csapatukat, többek között a válogatott Nagy Zsolt. Mi kapufát lőttünk a végén, illetve a Puskás Akadémia kapusa végig nagyszerűen védett. A döntetlent igazságosabbnak éreztem volna, sokat dolgoztunk ezen a meccsen azért, hogy legalább egy pontot szerezzünk. A találkozó után vigasztaltam is a srácokat, és a vereség ellenére járt nekik a dicséret, mert mindent megtettek a pályán. Amit Banó-Szabó Bence helyzetéről el tudok mondani: történt egy butaság az egyik edzésen, de semmi komolyra nem kell gondolni. Egy nagy család vagyunk, de történhet olyan dolog, amit nem teregetünk ki. Következetes ugyanakkor a klubunk, ezért kapott egy kis felfüggesztést, igaz, ma betegség miatt nem lehetett volna velünk egyébként sem.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője: – Nehéz meccs volt, de erre is számítottunk. Arra építettük a taktikánkat, hogy a Kecskemét csütörtökön még kupamérkőzést játszott. Különös hangsúlyt akartunk fektetni a gyors tempóra, de ez az első félidőben csak részben valósult meg, ugyanis a KTE nagyon jól lezárta a területeket. Hiányoltam a gyorsaságot. Az első játékrészben nem voltak veszélyben a kapuk, de egy kontragól után a hazaiak vezettek. A szünetben változtattunk játékban és cserékkel is. Főleg a széleken sokkal jobb tempóban folytattuk a mérkőzést, ez meghozta a gólokat és az eredményt is. A helyzetkihasználással nem vagyok elégedett, ziccereket hagytunk ki, de maximális az örömöm, ugyanis Kecskeméten nagyon nehéz nyerni. Mi ezt hátrányból tettük meg, ami óriási belső erőről ad tanúbizonyságot.