Az utolsó előtti hazai meccsét vívja az alapszakaszban a kecskeméti csapat, melyen az ötödik helyen álló Körmend lesz a rivális. 2011 óta nem tudta bevenni a kecskeméti csarnokot a Körmend, és ezt a szériát folytatná a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. Pláne ebben a nehéz helyzetben, amikor minden győzelemre hatalmas szükség van.

Indul az alapszakasz hajrája a Kecskemétnek

Fotó: Bús Csaba

A Kecskemét továbbra is utolsó, de nagyon szoros az alsóház, így nem szabad egy pillanatra sem feladnia a hazaiaknak. Ilyen terveik természetesen nincsenek is Ivkovic Stojan tanítványainak, a klub szakmai igazgatója elsősorban annak örülhet most, hogy a keret minden tagja bevethető lesz, amire az utóbbi időszakban ritkán volt példa. Ez már önmagában komoly erősítés lehet a viszontagságos szezont futó hírös városiaknak. Mindkét gárda vereséggel a háta mögött várhatja a 23. fordulóbeli ütközetet. A hírös városiak Szolnokon maradtak alul (70-59), míg a vasiak egy nagy pofont kaptak hazai pályán az OSE ellen (79 - 117).

– Mindenki jól van szerencsére, és bevethető lesz pénteken a Körmend ellen. Ez most a legfontosabb – mutatott rá a Ivkovic Stojan. – Az edzéseken azt tapasztalom, hogy mindenki maximálisan odateszi magát. Én úgy érzem, hogy egy kis szikra kell csak nekünk, hogy újra elinduljunk felfelé, és visszanyerjük a kellő önbizalmunkat. A Körmend egy nagyon jó együttes. Most is vallom, hogy a Falco kivételével az összes többi csapat képes egymás ellen nyerni, ötven-ötven százalékos eséllyel szállhatnak szembe. Nehéz megjósolni, hogy mi lesz a kimenetele az ütközetnek. Nüanszok dönthetnek most is. Szeretném megköszönni ezúton is, hogy sokan eljöttek kedden a szurkolói ankétra. Pozitív élményekkel gazdagodtam, és tolmácsoltam a csapat felé ezeket az impulzusokat. Tizenkét éve együtt vagyunk jóban, rosszban. Most pénteken is számítunk szurkolóink biztatására – tette hozzá a hazaiak szakmai igazgatója a mérkőzés kapcsán.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend alapszakasz mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban, amit 15 órás kezdéssel az U20-as meccs előz meg.