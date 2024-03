Az első szettben a PSE Kiss Dániel vezetésével ígéretesen kezdett, de gyakorlatilag felváltva születtek a pontok. Gacs és Farkas élt kecskeméti oldalon, míg a másik oldalon Kiss egyértelmű vezére volt a fővárosiaknak. Először a PSE tudott nagyobb előnyt szerezni, 8–11-nél időt is kért Deák Márk. A három pontos különbség sokáig stabil maradt a csapatok között, hibákat is elkövettek a felek, de aztán 12-15 után zsinórban három pontot szerzett és egyenlített a Kecskemét. Kiss és Kovács a hajrában ismét megtalálta azokat a megoldásokat, amivel a Pénzügyőr lépéselőnybe tudott kerülni, s végül az első meccslabdát értékesítve, 2325-re le is zárta a játszmát.

A Kecskeméti RC egy korábbi mérkőzésen

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A második szettben sem változott a játék képe, de 9-11-nél egy mérkőzés alakulását befolyásoló esemény is történt, a remek napot kifogó Kisst ugyanis sérülés miatt le kellett cserélni, s ezzel a meccs is véget ért számára. A PSE becsületére legyen mondva, továbbra is végig partiban voltak, de rontott nyitásokkal és egyéb hibákkal sokszor nehéz helyzetbe hozták magukat. 18–16-nál Jókay Zoltán időt is kért. A végletekig kiélezett csata ismét 25–23-ra dőlt el, de ezúttal a KRC javára, a meccslabdát Boldizsár használta ki.

A Kecskemét pocsékul kezdett ezután, 2-5-nél Deák Márknak máris volt mondandója.

A PSE sokáig kézben tartotta a szettet, ehhez kellett az is, hogy nagyon sok pontatlanság legyen a KRC játékában. 12–13-nál mindenesetre közel kerültek a hírös városiak Farkas pontjával, majd Kecskeméti jó sánca után először 18–17-re vezettek ebben a partiban. Újabb szoros végjáték alakult ki, a Pénzügyőr az első meccslabdát még hárította is, de Kecskeméti aztán lezárta a játszmát (25–23).

Ott volt a sansz a KRC előtt a győzelemre, és nem is akarta ezt elszalasztani Deák Márk együttese, igaz, ugyanolyan rosszul kezdtek, mint egy szettel korábban, ekkor 2–6-nál jött a taktikai értekezlet. 12-12-nél sikerült utolérni az ellenfelet, majd Kovács hibája után a fordítás is összejött. Gacs, Kecskeméti és Varga is remekelt ekkor, így 17-13-ra húzott el a KRC. Ebben a bronzmeccsben azonban nem volt benne, hogy valaki simán nyerjen egy partit, a fővárosiak Kovács vezetésével fel is jöttek 18-18-ra. A hajrában viszont a Kecskemété volt az első meccslabda Vargának hála, aki aztán le is zárta a bronzmeccset (25–22). A KRC így 3-1-es sikerrel lett harmadik a kupában.

– A lényeg a harmadik hely, boldog vagyok, hogy fiatalokkal értük ezt el. Voltak üde színfoltjai a meccsnek, illetve nehezebb periódusok is, döntőnek bizonyult, hogy a rosszabb időszakokból melyik csapat jön ki előbb, illetve melyik koncentráltabb. Ez döntött talán a javunkra. Már a rájátszásra figyelünk innentől, elég nehéz ellenfelet kaptunk, hiszen a MÁV Előre ellen kell bizonyítanunk. Tisztességgel felkészülünk, és bízom benne, hogy ugyanilyen lelkesedéssel és mentalitással megyünk bele a párharcba – mondta a meccs után Deák Márk, a KRC edzője.

Kecskeméti RC–Pénzügyőr SE 3:1 (23, -23, -23, -22)

Érd. V: Tillmann, Kiss

KRC: Boldizsár 14, Gacs 11, Farkas P. 13, Kecskeméti 17, Varga P. 16. Csere: Török S., Török Zs., Mócza. Vezetőedző: Deák Márk

PSE: Kovács Z. 22, Tóth K. 2, Kiss D. 14, Kövessy 3, Hajós 4, Mihálovits 4. Csere: Feliciano, Solti 10, Székely, Majoros, Szalai 7. Vezetőedző: Jókay Zoltán