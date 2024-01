– Készültünk az ellenfelünkből, így azt már láttuk közvetlenül a meccs előtt, hogy négy-öt alapemberrel álltak fel erre a találkozóra – tekintett vissza a Sturm Graz elleni mérkőzésre Szabó István, a kecskemétiek vezetőedzője. – Persze a Sturm Graz esetében így is egy nagyon jó csapatról van szó, amely ráadásul hatot változtatott menet közben, míg mi Banó-Szabó Bence tervezett cseréjén kívül mindenkinek 90 perces terhelést akartunk adni. Volt egy játéktervünk, tisztában voltunk vele, hogy egy ilyen jó erőkből álló csapat ellen nem lehet ész nélkül rohangálni. A srácok ezt maximálisan be is tartották, így véleményem szerint a győzelmünk megérdemelt. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy amit gyakoroltunk, amit elterveztünk, azt meg tudtuk valósítani. Mindenki szeretne kezdő lenni a tavaszi rajton, ezt érzem, de azt is, hogy most még egy kicsit tompábbak voltunk. Csúsznak be hibák, ami egy ilyen jó csapat ellen előfordulhat, de azt láttam, hogy mindenki odatette magát.

A bolgárok elleni mérkőzésre jóval szűkebb maradt a keret. – Ezúttal is akadtak olyanok, akik kisebb egészségügyi gondok miatt kihagyták mind a két találkozót – utalt arra a mester, hogy miért nem tudott mindenki pályára lépni ezen a szombaton.

– Ez a felkészülési időszakban persze benne van a pakliban, de így természetesen a délutáni találkozóra jóval kevesebb játékossal számolhattam.

A vereség ellenére meg kell dicsérnem a fiatal játékosaimat, mert nagyszerűen helytálltak, miközben a másik oldalon a brazil légiósok mellett többek között bolgár válogatott is szerepelt. Ennek ellenére 55–60 percig teljesen jól álltuk a sarat a tapasztalt és kiváló játékerőt képviselő ellenféllel szemben. Nekünk is adódott helyzetünk, azt ugyanakkor el kell ismerni, a Krumovgrad megérdemelten nyerte meg végül a találkozót. A bolgárok a szünetben teljes sort cseréltek, illetve még ezután is változtattak, itt már kijött a frissességből fakadó különbség is. Sok pozitív visszajelzést kaptam a fiataloktól, nagyszerűen dolgoztak, és 90 percen át törekedtek azoknak a feladatoknak a teljesítésére, amit kiadtam nekik. Ellenfelünknek gratulálunk, ez nekünk is tanulság, amit közösen kielemezhetünk majd.

Szabó István vezetőedző vasárnapra pihenőnapot adott a társaságnak. Hétfőn a konditeremben kezdett a keret, délután pedig újra edzést vezényelt a csapatnak a szakmai stáb. A mai napon a betervezett délelőtti edzést követően, magyar idő szerint 15 óra 30 perces kezdettel újabb felkészülési mérkőzést vív a gárda, ezúttal a lengyel Ruch Chorzow lesz az ellenfél. Szerdán regeneráló program következik, csütörtökön újra két edzéssel folytatódik a lassan a hajrájába forduló edzőtábor programja. Pénteken aztán két felkészülési mérkőzéssel zárják a hírös városiak a törökországi edzőtábort, és egyúttal a téli felkészülési munkát. A két ellenfél pénteken a cseh Teplice és a szlovák Zlate Moravce lesz.