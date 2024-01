Szabó István a mérkőzés előtt elmondta, hogy noha kisebb problémák miatt ezúttal is akadnak hiányzók, ennek ellenére szinte mindenkinek 90 perces terhelést akar adni. Az első meccsen csupán Banó-Szabó Bence volt még kivétel, aki viszont már 60 percet tölthetett a pályán őszi sérülése után.

Kitűnően indult a találkozó, hiszen már a 2. percben bevették a kecskemétiek az osztrák kaput. Egy labdaszerzés után jól fejlődött fel a csapat, végül a jobb oldalon Májer kapta a labdát, akinek beadása aztán eljutott Zsótér elé, ő pedig jobbal a kapuba lőtt, 0–1. A folytatásban jobbára a mezőnyjáték dominált, a Sturm próbálta birtokolni a labdát, de helyzetig nem jutott el. A 30. percben egy jobbról érkező labdát Zeke tűzött rá 16 méterről, de nem talált kaput. Három perccel később Scharmer már sokkal közelebb járt a másik oldalon, de a bal kapufáról kifelé pattant lapos próbálkozása. A félidő hajárjában Horváth előtt adódott még egy sansz, éles szögből a rövidet célozta jobbal, de a kapus hárított.

Fordulás után kitűnően, bátran kezdtek a lila-fehérek, alig három perc elteltével Banó-Szabó lőhetett 16 méterről, az osztrák portás azonban kiütötte löketét a kapu bal oldalából. Újabb három perc telt el, amikor Banó-Szabó már betalált, szögletet tekert érintés nélkül tekert a hosszú felső sarokba, 0–2. A második gól után próbált a Sturm is váltani, az 52. percben Fuseini tört be jobbról, de fölé lőtt. Három minutummal később Serrano és Prass is megdolgoztatta Vargát, aki azonban a helyén volt. A 73. percben a Sturm legértékesebb játékosa, a 8 millió euróra taksált Prass próbálkozott megint, bombája a lécen csattant. A hajrához érve magabiztosan tartotta a KTE eredményt, a majdnem 6 perces hosszabbítás végén viszont Kovácsnál látott kezezést a játékvezető, amiért büntetőt adott. Prass berúgta, de ezzel véget is ért a mérkőzés, így újabb kecskeméti győzelem született Belekben (1-2).

– Készültünk az ellenfelünkből, így azt már láttuk közvetlenül a meccs előtt, hogy 4-5 alapemberrel álltak fel erre a találkozóra – értékelt Szabó István, a kecskemétiek vezetőedzője. – Az igazsághoz ez hozzátartozik, de így is egy nagyon jó csapatról van szó, mely ráadásul hatot változtatott menet közben, míg mi Banó-Szabó Bence tervezett cseréjén kívül, mindenkinek 90 perces terhelést akartunk adni. Volt egy játéktervünk, tisztában voltunk vele, hogy egy ilyen jó erőkből álló csapat ellen nem lehet eszetlenül rohangálni. A srácok ezt maximálisan be is tartották, így véleményem szerint a győzelmünk megérdemelt. Ennél sokkal fontosabb, hogy amit gyakoroltunk, amit elterveztünk, azt meg tudtuk valósítani. Mindenki szeretne kezdő lenni a tavaszi rajton, ezt érzem, de azt is, hogy most még kicsit tompábbak voltunk. Csúsznak be hibák, ami egy ilyen jó csapat ellen előfordulhat, de azt láttam, hogy mindenki odatette magát. Ez a sor most már pihenni fog, velük lezártuk a munkát erre a hétre, de a többiekkel készülünk a délutáni meccsre, ahol ugyancsak jó teljesítményt szeretnénk nyújtani – nyilatkozta a mester.

SK Strum Graz–Kecskeméti TE 1-2 (0-1)

Felkészülési mérkőzés, Belek.

KTE: Varga B. – Májer, Szabó A., Belényesi, Katona L., Zeke – Zsótér, Vágó, Banó-Szabó (Kovács K. 60.), Horváth K. – Pálinkás.

Vezetőedző: Szabó István

Gól: Prass (96. – büntetőből) ill. Zsótér (2.), Banó-Szabó (52.)