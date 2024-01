A Kovács Miklós pilóta, Czeglédi Péter navigátor és Ács László fedélzeti szerelő alkotta dunaszentbenedeki kamionos csapatot a terep mellett, a technika ördöge is próbára tette. A vasárnapi szakaszon egy vízcső javítása is fél órát elvett a magyaroktól, majd a táv második felében defektet is kaptak. A Scania Hyena a nehézségekkel terhelt etap után, a 21. helyen zárta a versenynapot. – Elég hosszú nap volt, 460 km gyorsasági, aminek az elején 35 km dűne volt. Nem volt könnyű, de sikeresen teljesítettük – értékelte a versenynapot Czeglédi Péter a bivakban, ahová már sötétedés után érkeztek meg a 637-es rajtszámú, sárga Hyenával. Hétfőn Al Duwadami és Al Salamiya közötti maratoni, köves szakaszokkal és dűneláncokkal teli 438 km megtétele vár a monstrumokra is.