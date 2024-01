Szaúd-Arábia északnyugati tartományában kijelölt első versenyszakasz embert és technikát is alaposan próbára tett. Kovács Miklós, a dunaszentbenedeki Qualitrans Racin csapatának pilótája is erről számolt be a csapat videóüzenetében. A tapasztalt versenyző elmondta, hogy sok nehézséggel kellett megküzdeniük a homokos, kanyonos, köves terepen, de szerencsére defekt nélkül zárták a több mint 400 kilométeres szakaszt. A pilóta hozzátette: a szerelőknek alighanem egész éjjel lesz dolguk a Scania Hyena versenykamionon. A verseny honlapja szerint a nehézségek ellenére a a tizenharmadik helyen zárta a versenynapot Kovács Miklós, Czeglédi Péter navigátor, Ács László fedélzeti szerelő alkotta trió. Vasárnap a mezőnyre 463 kilométer megtétele vár Al Henakiyan és Al Duwadimi között.