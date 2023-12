A Kecskeméti TE öröme

Fotó: Szentirmay Tamás

Lázár Bence labdarúgó nagyon fiatalon, mindössze 26 évesen hunyt el leukémiában. Játszott Kerekegyházán, Lajosmizsén, Nyíregyházán, az Újpest csapatában, csak úgy, mint az U21-es válogatottban is. Emlékére negyedik alkalommal rendezték már meg a Lázár Bence emlékgálát Kecskeméten. A tornán nyolc csapat: Szeged, Nyíregyháza FC, Szolnoki MÁV FC, F-Group Menedzseriroda, Lajosmizsei VLC, a címvédő Kecskeméti TE, Kerekegyházi SE, Újpest FC, valamint három gála csapat: a Sport TV, a Supernova és barátai, és az Újpest FC Charlty vett részt.

A Soha ne add fel Lázár Bence Közalapítvány célja a leukémiában szenvedő emberek életkörülményeinek javítása, szociális és egészségügyi helyzetük támogatása. A 2018 óta működő alapítvány eddig húsz millió forintnál többet gyűjtött leukémiás betegek gyógyítására. A már negyedik alkalommal megrendezett emlékgálából befolyt összegből is ilyen betegeket támogatnak. A mostani gálának döntőjén a kezdőrúgást Zentai Pál, Bácsi Sándor és Horváth Ágnes vette meg 310 ezer forintért, amit Galó Tamás Dominik SMA-s kisfiú végzett el. Az összeggel természetesen az ő gyógyulását segítették és a labdát haza is vihette.

A gálán résztvevő nyolc csapatot két négy csoportra osztották, ahol körmérkőzést vívtak egymással.

A csoportok győztesei a másik csoport második helyezettjeivel vívták az elődöntőt, a két nyertes csapat pedig a döntőt játszotta le egymással.

A torna kiírása szerint csak 35 évnél idősebb játékosok léphettek pályára, de két fiatalabb labdarúgó is lehetett egy-egy csapatban. Minden mérkőzés 16 percig tartott, és minden találkozó nagyon izgalmas játék végén dőlt el. Több válogatott és NB-s játékosok is pályára lépett. A kisebb csapatok ezúttal is bizonyították, hogy a tapasztaltabb játékosaik a teremben is megállják a helyüket. Már az elődöntők is izgalmas voltak, és több esetben is fordulatos játékot mutattak. Az F-Group–Nyíregyháza találkozón 2–1-re vezetett a „hazai” gárda, de a Nyíregyháza a találkozó vége előtt egy perc alatt megfordította az eredményt. A másik ágon az Újpest és a KTE vívott nagy csatát, ami 1–1-el végződött, így büntetők következtek. Azt pedig a Kecskemét nyerte 3–2-re, mert Rajczi Péter az egykori újpesti gólkirály, a kapu fölé rúgta a labdát. Így a döntőbe a Nyíregyháza és a KTE került. A találkozók között két gála meccset is lejátszottak. A Sport TV–Supernova 3–6, valamint a Sport TV–Újpest FC Charlty 2–6 eredménnyel zárult.

A döntő nagy izgalmak közepette zajlott.

A Kecskeméti TE és a Nyíregyháza ugyanis a csoport mérkőzések során már találkozott egymással, de akkor 2–2-es eredmény született.

A találkozónak az volt az érdekessége, hogy az első gálát a Nyíregyháza a harmadikat pedig a KTE nyerte, így biztos volt az, hogy valamelyik csapat duplázni fog. A találkozó előtt gyász szünetet tartottak Kabók József, biztonsági szakember és Lázár Bence emlékére. A KTE szerezte meg a vezetést, de a három perccel a vége előtt egyenlített a Nyíregyháza. Már csak 40 másodperc volt hátra amikor újabb gólt ért el a kecskeméti csapat, és megnyerte a tornát 2–1 arányban. A legjobb kapusnak Ámann Márkot (KTE)) választották, a legtöbb gólt Farkas II Balázs (Nyíregyháza) rúgta hatot, a legjobb játékos pedig Huszti Szabolcs (F-Group) lett. A díjakat a Lázár család tagjai adták át.

– Az elmúlt évben azt mondtam, hogy ennél feljebb már nem lehet kerülni, de úgy gondolom, hogy a mostani gála sokkal erősebb volt, mint az elmúlt évi – mondta Csordás Csaba a KTE csapatkapitánya. – Ennek fényében óriási fegyvertény, hogy itthon tudtuk tartani a kupát és újra megnyertük. Természetesen ennek érdekében mi is tettünk lépéseket, erősítettünk a csapaton. Most olyan játékosok voltak a pályán, aki az NB I-nek és az NB II-nek meghatározó focistái voltak. Büszke vagyok arra, hogy ennek a csapatnak a kapitánya lehetek. Sajnos sokat nem tudtunk készülni rá, mert a távolság bekavart, de azért voltunk egy-egy tornán, és össze tudtunk állni. A régi emlékek az ereinkben még mindig ott vannak. Az elődöntőben volt egy olyan gólunk, amit többször is végig lehet nézni, mert ha jól emlékszem, akkor nyolc passzból rúgtuk, és a vége zseniális volt. A következő évben természetesen szeretnénk újra ismételni, de mi sem leszünk fiatalabbak – tette hozzá Csordás Csaba.