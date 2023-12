Ivkovic Stojan két héttel ezelőtt vette át a stafétabotot a korábbi vezetőedzőtől, Forray Gábortól. Vezetésével a csapat legyőzte hazai pályán a Pécset, majd Kaposváron is győzni tudott.

– Az előző két fordulóban győzelmeket arattunk, amelyeknek természetesen örülünk, de ezek még nem jelentenek semmit – nyilatkozta Ivkovic Stojan. – Rengeteg hiba van még, amit javítanunk kell, nagyon messze vagyunk még attól az állapottól, amilyenben lennünk kellene. Februárig a saját dolgainkkal kell foglalkoznunk. Át fogjuk alakítani a szakmai stábot, és ennek megfelelően meglesznek a feladatkörök is személyre szabottan. Erről hamarosan bővebben és részletesebben is teszünk majd bejelentést. A játékosállományunkat érintően el kell mondani, hogy jelen pillanatban vannak kisebb-nagyobb sérülések, betegségek is akadályozzák a munkát. Többen is úgy vállalták a játékot, hogy vannak problémáik. Kaposváron négy külföldivel tudtunk kiállni. Januárig próbálunk mindenre megoldást találni annak érdekében, hogy stabilizáljuk a csapatot, és hogy minél jobb eredményt érjünk el a szezonban. A szurkolóink támogatása kiemelten fontos számunka. Ahogy az elmúlt évtizedben, úgy most is szükségünk van rájuk, hogy mellettünk álljanak – zárta gondolatait a szakmai igazgató.

A csapat a következő bajnoki mérkőzését holnap este, 18 órai kezdettel játssza. A jelenleg a 11. helyen álló Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vendége a 13. Atomerőmű SE lesz 18 órai kezdettel, a Messzi István Sportcsarnokban.