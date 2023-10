A találkozó első helyzete már az első percben kialakult, Szuhodovszki oldalsó szabadrúgása után Szalai fejelt az oldalhálóba néhány méterről. A 11. percben megint a válogatott hátvéd került a kapu elé, Meszhi csúsztatta be középre a labdát, Szalai a kapust megelőzve viszont fölé csúsztatott. A 13. percben Meszhi lőtt távolról, de nem talált kaput, majd a 21. percben az első zalai helyzetnél Mance kiszorított szögből szintén az oldalhálót találta el. A hazai kapusnak, Vargának a 33. percben volt először dolga, ekkor Mance fejesét kellett védenie, majd ezután Croizet lépett ki a leshatáron, de helyzetét nem tudta értékesíteni. A félidő hátralévő részét azonban már a KTE uralta. A 35. percben jött is a vezető gól, Szabó Alex gyors bedobása után Horváth szép cselt mutatott be, majd beadására Tóth robbant be, aki a kapus kezei elől befejelte a hálóba a labdát, 1-0. A 39. minutumban Horváth lőtt egy hazai szöglet után, tekerése fölé szállt, majd a jobb szélen Szűcs nyargalt hosszú métereken keresztül egészen a gólvonalig, de sem ő, sem Tóth nem tudta a kapuba piszkálni a labdát. A 44. percben az első gólhoz hasonló helyzetet dolgoztak ki a lila-fehérek, ám Tóth fejesét ezúttal kiütötte Dombó. A játékrész utolsó pillanataiban csak megszületett viszont a második találat. Horváth ezúttal a bal oldalon kevergetett, beadása az előre húzódó Szabó Alexet találta meg, aki megszerzete szezonbeli első gólját, 2-0.

A második felvonást is jól indították a kecskemétiek. Az első percekben Vágó került lövőhelyzetbe, de kísérletét blokkolták a vendégek. A 62. percben a szokásos figurával próbálkoztak a hazaiak, Szűcs újabb remek beadására megint Tóth érkezett, de fölé fejelt. Pár minutummal később Szuhodovszki lőhetett jó szögből szabadrúgást, de nem talált kaput. A harmadik gólra viszont ezután már nem kellett sokat várni, ugyanis az öt perce pályán lévő cserejátékos, Zeke fejezett be egy szép akciót, a tizenhatos vonaláról tekert jobbal a hosszú alsóba, 3-0. Hét perccel később Varga is hozzátette a magáét, Mance fejesénél hatalmasat védett, majd egy VAR-vizsgálat után tizenegyest kapott a ZTE, amit Mance értékesített a 82. percben. A hosszabbításban a hazaiaknál még Pálinkás bólintását, a zalaiaknál Szalay szabadrúgását jegyezhettük fel, de többször már nem rezdült meg a háló.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Az első húsz percben nem játszottunk jól, talán az önbizalomhiány miatt, bár ekkor is volt két nagy helyzetünk. Miután megszereztük a vezetést, irányítottuk a meccset. Óriási akarat volt bennünk, ugyanis meg akartuk hálálni a szurkolóink szeretetét is. Hazai pályán minden sorozatot tekintve hét mérkőzésből ötöt megnyertünk, ez remek arány. Ami a játékot illeti, jól bontottuk meg a széleken a zalaiak védelmét, szép helyzeteket alakítottunk ki. Kétgólos előnyben tudatosan mélyebben játszottunk, hogy több területünk legyen, azt sajnálom azért, hogy az ebből nyíló lehetőségeket nem jól játszottuk meg. Sok van hátra a bajnokságból, de akárhogy is nézzük, ez „hatpontos” meccs volt. Örülök, hogy nyomás alatt is tudtunk teljesíteni. Mindez annak köszönhető, hogy nyugodtan tudtunk készülni, ezért köszönet a klubnak és a szurkolóknak. Boldog vagyok, hogy nehéz összecsapáson tudtuk itthon tartani a három pontot.

Boér Gábor, a Zalaegerszegi TE vezetőedzője: – Gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez! Úgy érzem, hogy a hazai csapat jobban átérezte ennek a meccsnek a súlyát, jelentőségét. Az 50-50-es labdákból és párharcokból rendre a KTE jött ki jobban. Az első gól előtt felénk billent a játék képe. Voltak lehetőségeink, kontrolláltuk a Kecskemét játékát, de az első bekapott gól után megint összeestünk. Kapkodóvá vált a játékunk, bátortalanul futballoztunk. Egészen a harmadik gólig ez a görcsösség jellemző volt ránk. Utána már kockáztattunk és jobban játszottunk, de ez kevés idegenben egy ilyen fizikális csapat ellen.

Kecskeméti TE – ZTE FC 3–1 (2–0)